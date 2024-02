Babilon Boxing Show & K1. 23 lutego Lodzik będzie bronić pasa z niepokonanym Hiszpanem

Karta walk Babilon Boxing Show & K1 w Nowym Dworze Mazowieckim

K1 - 5 rund po 3 minuty w kategorii do 65 kg o pas Babilon: Jan "IRON" Lodzik (17-3) vs Juanmi Martinez (8-0)

BOKS - 6 rund po 3 minuty w wadze półciężkiej (do 79,4 kg): Rafał Dudek (2-0-1, 1 KO) vs Krzysztof Wojciechowski (4-0-1)

K1 - 3 rundy po 3 minuty w limicie do 63,5 kg: Piotr Stępień (9-0) vs Marcin Majewski (2-3)

BOKS - 6 rund po 3 minuty w wadze półśredniej (do 66,7 kg): Maciej Kiwior (3-1) vs Filip Szpakowicz (2-0)

BOKS - 4 rundy po 3 minuty w wadze ciężkiej (powyżej 90,7 kg): Maciej "SMOK" Smokowski (2-0) vs Miłosz Wodecki (debiut)

BOKS - 4 rundy po 3 minuty w wadze półciężkiej (do 79,3 kg): Mateusz Grochowski (0-1) vs Kacper Niewiadomski (0-1)

BOKS - 4 rundy po 3 minuty w wadze półśredniej (do 66,7 kg): Adrianna Jędrzejczyk (1-0) vs Johana Rochl (1-0)

BOKS - 6 rund po 3 minuty w wadze cruiser (do 90,7 kg): Deevorn Miller (6-1, 5 KO) vs Dariusz Skop (6-4, 2 KO)

BOKS AM - 3 rundy po 3 minuty w wadze ciężkiej (do 91 kg):

Krzysztof Zakrzewski vs Kacper Banasik