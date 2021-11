Artur "Waluś" Walczak w śpiączce, pod respiratorem. Siostra zbiera pieniądze na rehabilitację

Inne sporty walki

Artur "Waluś" Walczak, po tym, jak doznał poważnego urazu na gali PunchDown, nadal przebywa w śpiączce farmakologicznej, jest podłączony do respiratora i sztucznej nerki. Z najnowszych wieści, przekazanych przez siostrę sportowca, wynika, że niebawem lekarze podejmą próbę wybudzenia go. Wtedy trzeba będzie rozpocząć rehabilitację, a bliscy nie mają pieniędzy, by pokryć wysokie koszty. Dlatego uruchomiono zbiórkę.

