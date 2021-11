26 listopada media obiegła wieść o śmierci Artura "Walusia" Walczaka . Smutną informację przekazał przyjaciel byłego strongmana, Piotr "Bonus BGC" Witczak.

"Spoczywaj w pokoju, Przyjacielu. Do końca wszyscy wierzyliśmy... Mam nadzieję, że tam będzie Ci lepiej niż tu… Świat się kończy. Będzie mi Cię brakowało, Artur" - napisał w najnowszym wpisie na Instagramie.

Instagram Post

Walczak trafił do szpitala pod koniec października, po nokaucie na gali PunchDown 5. Jego stan od początku określany był jako ciężki . Jak poinformowała jego siostra, doznał wylewu krwi do mózgu, a w efekcie jego niedotlenienia. W szpitalu przeszedł operację usunięcia krwiaka. Został wprowadzony w śpiączkę farmakologiczną. "W związku z niewydolnością narządów został podłączony do sztucznej nerki i respiratora" - wyjaśniała kobieta.

Przyczyna śmierci Artura "Walusia" Walczaka

Reporter RMF FM, Paweł Pyclik, poinformował o oficjalnej przyczynie śmierci Artura Walczaka.



"Zmarł Artur 'Waluś' Walczak znokautowany podczas gali PunchDown. Powodem śmierci była niewydolność wielonarządowa wynikająca z nieodwracalnego uszkodzenia centralnego układu nerwowego - podaje szpital" - czytamy we wpisie na Twitterze.

Kim był Artur Walczak?

22 października Artur Walczak mierzył się w półfinałowym pojedynku z Dawidem Zalewskim , późniejszym zwycięzcą gali PunchDown 5. W wyniku odniesionych obrażeń trafił do szpitala we Wrocławiu. Przez wiele tygodni lekarze walczyli o jego życie.



Iwona Czak, siostra "Walusia", prowadziła zbiórkę funduszy na rehabilitację brata . Wyjaśniała, że planowane jest wybudzenie sportowca ze śpiączki farmakologicznej, a dalsze leczenie wymagałoby dużych nakładów finansowych, których ona nie posiada.



Dodawała, że jej brat przez lata angażował się w działalność charytatywną na rzecz zwierząt i dzieci.



Artur "Waluś" Walczak karierę sportową zaczynał 20 lat temu jako strongman. Jego największym osiągnięciem zawodowym był rekord Guinnessa w "spacerze farmera", czyli przenoszeniu 300-kilogramowego obciążenia z jednego punktu do drugiego. Był też organizatorem tego typu konkursów. W swojej karierze stoczył także trzy walki MMA.



Zdjęcie Artur "Waluś" Walczak / TOMASZ GOLLA/AGENCJA SE / East News

