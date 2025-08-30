Wdowa po Hoganie gotowa "na wojnę". To miało wydarzyć się kilka miesięcy przed śmiercią. Mocne oskarżenia

Pod koniec lipca świat obiegła informacja o śmierci absolutnej legendy wrestlingu, Hulka Hogana. Sześciokrotny mistrz wagi ciężkiej miał umrzeć z powodu zatrzymania akcji serce w swojej posiadłości na Florydzie, a tragiczne wieści potwierdził jego menedżer.

Na krótko po śmierci utytułowanego wrestlera w mediach zawrzało. Choć z raportu Pinellas County Forensic Science Center wynikało, że przyczyną śmierci Hogana był ostry zawał mięśnia sercowego, a mężczyzna miał zmagać się również z białaczką, tezę tę podważyła córka 71-latka. Brooke Hogan zasugerowała, że jej ojciec był okazem zdrowia i nie wierzy w to, a by miał on mieć tak poważne problemy ze zdrowiem. Co ciekawe, kobieta później miała... wycofać się ze swoich słów.

Teraz o Hulku Hoganie znów zrobiło się głośno. Jak donosi "Daily Mail", wdowa po wrestlerze, Sky Daily, planuje pozwać lekarzy, którzy na krótko przed śmiercią 71-latka mieli przeprowadzić u niego operację szyi. Kobieta twierdzi, że zespół medyczny podczas zabiegu miał dopuścić się karygodnego błędu i uszkodził nerw przeponowy, przez który jej mąż miał w późniejszym czasie problemy z oddychaniem.

"Prowadzimy dochodzenie w celu wykrycia możliwych nadużyć. (...) Jeśli przez dłuższy czas masz duszności, jest to bardzo złe. To nie jest coś, co jest nagłą przyczyną śmierci. To coś, co cię wykańcza i osłabia" - wyznała Daily.

Córka Hogana, Brooke, potwierdziła, że na prośbę żony jej ojca przeprowadzono kolejną sekcję zwłok, co przyniosło jej trochę spokoju. "Wydaje się, że wszyscy działają w dobrej wierze i postępują właściwie" - miała przekazać mediom.

Ciało zmarłego wrestlera od pięciu tygodni spoczywa w domu pogrzebowym w Clearwater, podczas gdy rodzina oczekuje na zakończenie dochodzenia medycznego.

