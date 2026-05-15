Takie warunki, jakie zarządziła federacja zapasów panują już m.in. w szermierce i judo. Nie obyło się bez protestów, ale te władze związków sportowych pomijały milczeniem. Ostatecznie burza wokół tego tematu przycichła, a Rosjanie i Białorusini mają pełną dowolność w startach pod własnymi flagami.

Putin może się cieszyć. Federacja dopuściła Rosjan do startów

Najpierw głośno było o decyzjach federacji judo i szermierki, a potem o decyzji Międzynarodowego Komitetu Paralimpijskiego, który zezwolił na to, by Rosjanie i Białorusini wrócili do rywalizacji w pełni, nie zaś jako neutralni sportowcy. Pozwolono im walczyć o tytuły i medale pod swoją flagą i słyszeć po wygranej swój hymn.

Teraz do startu na tych samych zasadach dopuściła sportowców reprezentujących reżimy Putina i Łukaszenki United World Wrestling, czyli światowa federacja zapasów. O swojej decyzji poinformowała na swojej stronie internetowej.

Rosyjscy i białoruscy zapaśnicy zawalczą pod swoją flagą

"Zgodnie z zaktualizowanymi wytycznymi dotyczącymi uczestnictwa, zapaśnicy z Białorusi i Rosji będą rywalizować pod flagami swoich państw we wszystkich kategoriach wiekowych, w tym seniorskich. Stroje zawodników i personelu mogą teraz nosić inicjały państw RUS i BLR, a hymny narodowe obu krajów będą odgrywane podczas ceremonii wręczania medali na zawodach UWW, jeśli ich zapaśnicy zdobędą złote medale lub drużyna zdobędzie mistrzostwo" - poinformowało UWW w oficjalnym komunikacie.

Już w styczniu UWW podjęło decyzję o tym, że na takich warunkach dopuszczeni do startu zostaną sportowcy rosyjscy i białoruscy występujący w kategoriach juniorskich, najdalej do lat 23. W ten sposób UWW miało zastosować się do "zaleceń MKOl, aby młodzi sportowcy posiadający paszporty białoruskie lub rosyjskie nie byli już narażeni na ograniczenia w uczestnictwie w wydarzeniach sportowych, w tym zawodach drużynowych". Podobne decyzje kolejnych federacji sportowych mogą być kwestią czasu - opór przed zachowaniem restrykcji maleje z każdym dniem, co jest dobrą wiadomością dla Putina.

