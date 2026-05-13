Polak mistrzem Europy. Znakomity występ naszego reprezentanta

Znakomicie rozpoczęły się dla reprezentantów Polski mistrzostwa Europy U-17 w zapasach w stylu klasycznym. We wtorek srebrny medal dla naszego kraju wywalczył Mateusz Tomelka, który w finałowym pojedynku w kategorii 110 kg musiał uznać wyższość Rosjanina Fedora Sukhareva. Kolejnego dnia blisko medalu byli także Oliwier Białasik (kategoria 51 kg) oraz Julian Iwaszko (kategoria 71 kg), jednak ostatecznie obaj rywalizację zakończyli na piątej pozycji.

Tomasz Mital mistrzem Europy U-17. Pokonał w finale Aleksana Szaljana

Kilka godzin później "Biało-Czerwoni" dostarczyli kibicom kolejnego powodu do radości. Do akcji wkroczył bowiem Tomasz Mital. Młody Polak w drodze po tytuł pokonał na starcie Ionuta Ericka Patrę z Rumunii 9:0, a następnie wygrał z Yusufem Yaserem Aksu z Turcji 8:0. W ćwierćfinale nasz reprezentant okazał się lepszy od Serba Todora Aksentijevicia, a w walce o finał pokonał reprezentanta Białorusi, Kota, 7:0.

W środowe popołudnie zawodnik klubu RCSZ Olimpijczyk Radom stoczył finałowy pojedynek z Ormianinem Aleksanem Szaljanem i wygrał 5:3. Tym samym wywalczył on dla Polsku drugi medal na tej imprezie i pierwszy koloru złotego. Krążek ten zawisł na jego szyi jeszcze tego samego dnia.

"To był turniej pełen charakteru, walki i ogromnych emocji. Tomasz przeszedł przez mistrzostwa jak prawdziwy wojownik, pokazując serce do walki i wielką determinację na europejskich matach. Każdy pojedynek przybliżał go do spełnienia marzeń, a finałowe zwycięstwo nad Ormianinem Aleksanem Shaljyanem 5:3 dało Polsce złoty medal mistrzostw Europy. Dziękujemy za godne reprezentowanie Biało-Czerwonych barw i emocje, które dałeś całemu środowisku zapaśniczemu. Ogromne gratulacje dla trenerów kadry oraz trenerów klubowych za codzienną pracę, poświęcenie i wiarę, która doprowadziła na sam szczyt. To dopiero początek tej drogi" - przekazał Polski Związek Zapaśniczy w mediach społecznościowych.

W rywalizacji udział biorą również panie. Julia Lichocka w kategorii WW 73 kg przegrała w walce o finał z Ukrainką Solomiią Petriv 0:10, a w czwartek powalczy o brązowy medal.

