Pokonał Białorusina, został Rosjanin. Punkt decydował w walce o złoto Polaka

Amanda Gawron

Znakomicie prezentują się "Biało-Czerwoni" na tegorocznych mistrzostwach Europy U-17 w zapasach w stylu klasycznym. Wielu reprezentantów naszego kraju zapewniło już sobie medale, a w kolejnych dniach poznamy ich kolor. Tymczasem 17-letni Mateusz Tomelka we wtorkowy wieczór stanął do finałowego pojedynku i wywalczył dla Polski srebro. Do złotego krążka zabrakło jednak naprawdę niewiele.

Mateusz Tomelka wicemistrzem Europy U-17

Fani sportów walki w Polsce w ostatnich latach nie mogą narzekać na brak wrażeń. Na arenie międzynarodowej znakomicie spisują się polscy pięściarze z wicemistrzynią olimpijską Julią Szeremetą na czele. Sukcesy odnoszą także zawodnicy MMA, w tym m.in. fighterzy walczący na galach federacji UFC. Nie należy jednak zapominać, że sporty walki to nie tylko boks i MMA - teraz głośno mówi się bowiem o młodych polskich zapaśnikach i zapaśniczkach, którzy błyszczą na mistrzostwach Europy U-17 w zapasach w stylu klasycznym w bułgarskim Samokowie.

Znakomite występy na tegorocznym czempionacie mają za sobą zarówno panie, jak i panowie. Już po pierwszych dniach rywalizacji stało się jasne, że Polska zdobędzie więcej niż jeden medal na imprezie - tajemnicą pozostawało jednak to, jakich kolorów będą to krążki.

We wtorkowy wieczór stało się jasne, że pierwszym medalistą mistrzostw Europy U-17 oficjalnie został Mateusz Tomelka. 17-latek zmagania rozpoczął od triumfu 9:1 nad Osmą Turuneną z Finlandii. W kolejnej rundzie pokonał 3:0 Kornela Szecsenyia z Węgier, zapewniając sobie awans do strefy medalowej. W półfinale Polak pokonał Białorusina Savicha 8:0 i stało się jasne, że powalczy on o złoto.

Niestety, w finale Mateusz Tomelka nie zdołał kontynuować zwycięskiej passy i musiał uznać wyższość rywala z Rosji, Fedora Sukhareva. O kolorze medalu naszego reprezentanta zdecydował... jeden punkt. Rywal wygrał bowiem 2:1. 

"Mateusz Tomelka (GR 110 kg) zdobył srebrny medal mistrzostw Europy! Reprezentant Polski w finale przegrał przy wyniku 2:1, do końca walcząc o złoty medal i pokazując ogromny charakter na macie. Dziękujemy za świetny turniej, emocje i godne reprezentowanie biało-czerwonych barw. Gratulacje również dla trenerów za wykonaną pracę i przygotowanie zawodnika" - przekazano w komunikacie Polskiego Związku Zapaśniczego opublikowanego w mediach społecznościowych.

