Pierwsza taka walka w historii. Hit na polskiej ziemi, to już w piątek

Bohaterowie walki wieczoru nadchodzącego wydarzenia są czołowymi polskimi zawodnikami w muay thai w małych rękawicach. Sporą rozpoznawalnością cieszy się zwłaszcza Adrian Gunia. 25-latek określany jest jako wielki talent. Ponadto ma na rozkładzie mnóstwo klasowych przeciwników. Nasz rodak pokonywał między innymi Gustavo Oliveirę, Merta Aslana, Artura Felknera czy Kamila Siemaszko.

"Gunia to chłopak, którego rozwój bardzo dokładnie monitorujemy. Pokładamy duże nadzieje w tym zawodniku, a biorąc pod uwagę, jak ogromny postęp wykonał w ostatnim czasie, jesteśmy dość spokojni o jego przyszłość. Chcemy dać mu szansę jak najczęstszych startów, by nieco obył się w muay thai" - mówił o sportowcu dyrektor wykonawczy Tuco Promotion, Adam Makówka, w rozmowie z Polsatem Sport w 2024 roku.

Noc MMA 14 zakończy się historycznym pojedynkiem. Jego stawką mistrzowski pas

I tym razem czeka na niego wyjątkowe starcie, ponieważ wspomniana grupa wreszcie doprowadziła do tego, że triumfator wróci do szatni z pasem mistrzowskim. Po przeciwnej stronie barykady w najbliższy piątek stanie Jakub Rajewski. Początkowo plany były nieco inne, bo z Adrianem Gunią miał skonfrontować się Oskar Siegert. Niedoszłego oponenta opisywanego w poprzednich akapitach 25-latka zatrzymała jednak kontuzja.

Kibice, pomimo tego, mogą i tak szykować się na wielkie emocje. Jakub Rajewski na koncie ma choćby mistrzostwo świata IFMA w muay thai. Dorzucił do tego siedem krajowych tytułów oraz brąz Igrzysk Europejskich. 22 lipca w Turku zmotywuje go także na pewno świadomość zdobycia pierwszego w historii pasa. Organizatorzy gali Noc MMA 14 zadbali również o dobre wyeksponowanie wspomnianej walki. Wyznaczono ją jako main event, co jeszcze bardziej dodaje prestiżu. Transmisja na sportowych antenach Polsatu.

