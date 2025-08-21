Niebywałe wieści ws. mistrza olimpijskiego. Szykuje się sensacyjny debiut

Gable Steveson to jeden z tych sportowców, którzy mogą pochwalić się mianem olimpijskiego czempiona. Amerykanin złoty krążek na imprezie czterolecia wywalczył podczas XXXII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio, gdzie zdobył mistrzostwo w zapasach w stylu wolnym w kategorii 125 kg.

Już jakiś czas temu w mediach pojawiły się pogłoski mówiące o tym, że po sięgnięciu po złoto 25-latek chciałby spróbować swoich sił w innej dyscyplinie - wówczas chęć nawiązania współpracy z mistrzem zapowiadał m.in. Dana White, a więc szef UFC. Steveson jednak ostatecznie zdecydował się na występy w zapasach w organizacji WWE. Temat MMA ciągnął się jednak za sportowcem aż do teraz.

RCD Mallorca - FC Barcelona skrót meczu [WIDEO] Eleven Sports Eleven Sports

Gable Steveson zadebiutuje w MMA

Włodarze najważniejszych federacji MMA na świecie kontynuowali namawianie Stevesona na debiut w oktagonie i wreszcie dopięli swego. Jak przekazano na stronie "Olympics.com", amerykański zapaśnik podpisał kontrakt z Legacy Fighting Alliance i pierwszy występ jako zawodnik MMA zaliczyli już 12 września na gali LFA 217.

Ujawniono nie tylko datę debiutu utytułowanego zapaśnika w mieszanych sztukach walki, ale również nazwisko jego pierwszego oponenta. Z mistrzem olimpijskim w oktagonie zmierzy się Braden Peterson, który także jest na początku swojej przygody z MMA.

W tym miejscu warto przypomnieć, że Gable Steveson nie jest pierwszym złotym medalistą igrzysk olimpijskich, który zdecydował się na debiut w MMA. Henry Cejudo, a więc mistrz w zapasach z 2008 roku, do dziś jest zawodnikiem Ultimate Fighting Championship. W oktagonie debiutowali także polscy czempioni olimpijscy - Paweł Nastula (mistrz w judo z 1996 roku) a także Szymon Kołecki (mistrz w podnoszeniu ciężarów z 2008 roku).

Gable Steveson JACK GUEZ AFP

Gable Steveson STRINGER AFP

Gable Steveson JACK GUEZ AFP