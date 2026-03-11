Niebywałe, co zrobiła Polka z Rosjanką. Mistrzostwo coraz bliżej
Sporty walki w Polsce zyskują coraz większe gwiazdy. Po niebywałych sukcesach naszych pięściarek nadeszła pora na błysk zapaśniczek. Reprezentantki naszego kraju walczą obecnie o medale mistrzostw świata U-23, a Patrycja Cuber po wygranej z Rosjanką Mariią Siliną stanie przed szansą na złoty medal. O brązowe krążki w swoich kategoriach walczyć będą Olha Padoshyk i Karolina Domaszuk.
W ostatnim czasie w naszym kraju sporo mówi się o kobiecych sportach walki, głównie za sprawą sukcesów polskich pięściarek z Julią Szeremetą na czele. Na równie duże uznanie zasługują także inne polskie fighterki, które z powodzeniem walczą o medale na międzynarodowych arenach. Jedną z nich jest Patrycja Cuber, która znakomicie prezentuje się podczas mistrzostw Europy U-23 w zapasach.
Patrycja Cuber powalczy o złoto. Niebywała walka z Rosjanką w półfinale
Polka błyszczy na turnieju rozgrywanym w Zrenjaninie w Serbii i pewnym krokiem zmierza w stronę walki o najcenniejszy krążek. Zawodniczka startująca w kategorii do 76 kilogramów już w pierwszych pojedynkach pokazała świetną formę - najpierw pokonała Bułgarkę Vanesę Stoyanową Georgiewą 5:2, a następnie odprawiła z kwitkiem Białorusinkę Aliaksandrę Siamionawą, wygrywając 6:0. Dzięki tym zwycięstwom awansowała do półfinału, gdzie czekało ją znacznie trudniejsze zadanie.
W walce o finał Cuber zmierzyła się z Rosjanką Mariią Siliną. Pojedynek był bardzo wyrównany i pełen emocji, jednak Polka zachowała zimną krew w kluczowych momentach. Ostatecznie wygrała 4:2, zapewniając sobie miejsce w wielkim finale mistrzostw Europy U-23. O złoty medal powalczy w czwartek z Ukrainką Nadiią Sokołowską.
To jednak nie koniec dobrych informacji dla polskich kibiców. Na medale w Zrenjaninie wciąż mają szanse także inne reprezentantki Polski. O brązowy krążek w kategorii do 59 kilogramów powalczy Olha Padoshyk. Nasza zawodniczka rozpoczęła turniej od zwycięstwa nad Szwedką Karin Amelią Samuelsson 7:4, lecz w półfinale pokonana została przez Białorusinkę Martę Hetmanawą.
W grze o medal pozostaje również Karolina Domaszuk w kategorii do 68 kilogramów. Polska zapaśnika w półfinale przegrała z Rosjanką Aliną Szewczenko, jednak w czwartek stanie przed szansą wywalczenia brązowego krążka w starciu z Węgierką Karoliną Pók. Dzięki świetnej postawie Polek mistrzostwa Europy U-23 w zapasach mogą więc zakończyć się dla naszej reprezentacji bardzo udanie.