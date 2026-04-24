Nagła śmierć, a teraz takie wieści. Prawda o legendzie wyszła na jaw

Hulk Hogan w środowisku sportowym nie był wcale postacią anonimową. Największą popularność wrestler zyskał w latach 80-tych XX wieku. Wówczas wśród fanów tej dyscypliny sportu zapanowała istna "Hulkomania", która wypromowała postać ikonicznego zawodnika. Na swoim koncie Amerykanin miał sukcesy, o których wielu jego rywali mogło jedynie marzyć - w czasie swojej kariery (1977-2012) aż sześciokrotnie sięgał po główne mistrzostwo WWE. Jego starcie z Andre Gigantem przeszło do historii wrestlingu - obejrzane zostało przez aż 33 mln ludzi, a rekord ten nie został pobity do dnia dzisiejszego.

Choć karierę wrestlera zakończył w 2012 roku, kibice i dziennikarze z całego świata bacznie śledzili jego poczynania poza ringiem. Nic więc dziwnego, że gdy w lipcu 2025 roku portal "TMZ Sport" poinformował o jego śmierci, wywołało to ogromne poruszenie. Wedle informacji przekazywanych wówczas przez media, 71-latek zmarł w wyniku zatrzymania akcji serca. Zgon nastąpił w posiadłości wrestlera na Florydzie.

Szokujące informacje na temat Hulka Hogana. Przez lata ukrywał to przed światem

Kilka miesięcy po nagłej i niespodziewanej śmierci Hulka Hogana, na platformie streamingowej Netflix pojawił się film dokumentalny "Hulk Hogan: Real American" opowiadający o jego losach. Pracę nad tym projektem trwały jeszcze przed tragiczną śmiercią legendy, producenci mieli więc możliwość przeprowadzenia z nim wywiadu, który znalazł się później w dokumencie. W rozmowie tej Hogan zdecydował się na szczere wyznanie i opowiedział o swoim uzależnieniu od opioidów. Problem rozpoczął się, gdy legendarny wrestler próbował ułożyć sobie życie na nowo po rozstaniu z Lindą Hogan.

W latach 90. ubiegłego wieku, gdy wokół WWE głośno było na temat afery sterydowej, Hulk Hogan głośno powtarzał, że nigdy nie korzystał z dopingu, a swoje sukcesy zawdzięcza "treningowi, wierze i witaminom". Dopiero w dokumencie Netflixa przyznał, że nie była to prawda. "Oczywiście, że kłamałem. To wszystko było kłamstwem" - stwierdził krótko.

W filmie "Hulk Hogan: Real American" wrestler opowiedział o sytuacji, która spotkała go pewnego razu w aptece, gdy chciał kupić kolejne leki z fentanylem. "Powinieneś być martwy" - usłyszał wówczas od farmaceuty, który ostrzegał go przed skutkami zażywania zbyt dużych ilości opioidów.

W przypadku potrzeby udzielenia pomocy lub rozmowy z psychologiem, skorzystaj z jednego z poniższych numerów telefonów:

Czynny całodobowo, 7 dni w tygodniu telefon Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym - 800 702 222

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - 800 121 212

Możesz też odwiedzić stronę centrumwsparcia.pl, gdzie znajduje się grafik dostępnych specjalistów: lekarzy psychiatrów, prawników i pracowników socjalnych.

W przypadku, gdy potrzebna jest natychmiastowa interwencja, zadzwoń na numer alarmowy 112.

Hulk Hogan zmarł w wieku 71 lat

