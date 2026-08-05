Polskie zapasy nie od dzisiaj są w odwrocie. Po dawnych gigantycznych sukcesach, gdy ten sport walki był jednym z najbardziej "medalodajnych" dla naszego kraju na największych rangą imprezach sportowych, w tym igrzyskach olimpijskich, pozostały tylko wspomnienia.

17-letni Tomasz Mital robi furorę na macie. Mistrz komplementuje

Dwa lata temu przy okazji igrzysk w Paryżu o tym uznanym jeszcze w starożytności sporcie znów zrobiło się głośno nad Wisłą, ale tylko dlatego, że wewnątrz kadry wybiła afera, uwypuklona przez Arkadiusza Kułynycza (Olimpijczyk Radom), którą media żyły przez kolejne tygodnie. Kilku gigantów polskich zapasów już odeszło, ale inne wielkie postaci tego sportu z nadzieją czekają, aż objawi się talent na miarę Kazimierza Lipienia, Andrzeja Wrońskiego, czy Ryszarda Wolnego.

Paradoksem jest fakt, że znów głośno zrobiło się o klubie RCSZ Olimpijczyk Radom, ale tym razem z zupełnie innego powodu. Oto bowiem furorę na światowych matach robi ledwie 17-letni Tomasz Mital, przedstawiciel klasycznej odmiany tego sportu. Rywalizując w kat. 92 kg najpierw zrobił furorę w Samokowie w Bułgarii, zdobywając złoty medal mistrzostw Europy juniorów do lat 17. Już ten sukces odbił się niemałym echem, ale zbladł wobec tego, czego w ostatnich dniach dokonał ten nastoletni gwiazdor szlachetnego sportu walki.

Urodzony 20 czerwca 2009 roku Mital jeszcze większego wyczynu dokonał w Baku, nie dając szans swoim rówieśnikom w mistrzostwach świata. W Azerbejdżanie Polak szedł jak burza, odprawiał z kwitkiem kolejnych rywali, a dopiero w finale musiał się mocno natrudzić. Ukrainiec Hlib Jewsiejew pierwszy objął prowadzenie, ale Polak po raz kolejny pokaz, że w wielkim stylu potrafi odrabiać straty. Młodzian, który do perfekcji dopracowuje wynoszenie na boczny suples (ofensywny, efektowny rzut przeciwnikiem), ostatecznie wygrał 3:2 i w krótkim czasie wywalczył drugi złoty medal.

Warto zdać sobie sprawę, że mówimy o absolutnie spektakularnym osiągnięciu. Po raz ostatni, z podwójnej korony na imprezach rangi mistrzostw świata i Europy w jednym roku, cieszyliśmy się - uwaga - 32 lata temu. Tej sztuki dokonał Andrzej Wroński (kat. 100 kg) w 1994 roku. Wyczyn dzisiejszego 60-latka jest tym bardziej godny podkreślenia, że nie lada sztuki dokonał już w gronie seniorów, ale wymowa sukcesu 17-latka, mieszkańca wsi Trablice w gminie Kowala, i tak jest gigantyczna.

Podkreśla to nie kto inny, jak właśnie dwukrotny mistrz olimpijski Wroński, z którym skontaktowała się Interia.

- Rzeczywiście mnie kiedyś udało mi się tego dokonać już w grupie seniorskiej, co oczywiście nie pomniejsza tego sukcesu. Zwłaszcza, patrząc na styl, w jakim tego dokonał, nie dając przeciwnikom szans. Widzę w tym zawodniku naprawdę duży potencjał. Jest sportowcem zdolnym i pracowitym. Na pewno jest to bardzo dobry materiał na przyszłego mistrza - nie ma wątpliwości legendarny czempion, wymieniany zamiennie z Kazimierzem Lipieniem jako najwybitniejszy zapaśnik w polskiej historii.

Wroński sygnalizuje, że zwrócił uwagę na tego zawodnika już wcześniej, gdy sędziował zawody. Mówi, że od razu rzucił mu się w oczy, bo wyróżniał się na tle rówieśników.

- Wydaje mi się, że jeśli tylko sam będzie nadal tak pracował i będzie pod okiem trenerów dobrze prowadzony, to ma bardzo duże szanse na to, by po wieku kadeta zdobywać medale w juniorach, młodzieżowcach, a na końcu - co jest najważniejsze - zdobyć tytuły i medale na mistrzostwach Europy, świata, czy na igrzyskach olimpijskich - prognozuje multimedalista najważniejszych imprez.

Mital kandydatem do igrzysk w Los Angeles? Wroński marzy i przestrzega

O tym, że mamy do czynienia z brylantem i perłą, wywalczone dwa złote medale największych imprez świata w swojej grupie wiekowej świadczą w sposób dobitny.

- Zawsze mieliśmy zawodników w młodych grupach wiekowych, którzy zdobywali medale, ale nie było jeszcze takiego, który w jednym roku zdobył dwie korony do lat 17. I to jest droga do późniejszych sukcesów, o czym świadczy kariera Ryszarda Wolnego, najpierw medalisty ME juniorów, który później został mistrzem olimpijskim oraz seniorskim medalistą mistrzostw świata i mistrzem Europy - zaznacza Wroński.

Były genialny zapaśnik dziś piastuje stanowisko wiceprezesa do spraw stylu klasycznego w Polskim Związku Zapaśniczym. Jest więc doskonałym adresatem, aby zmierzyć się z pytaniem w kontekście młodziutkiego Mitala o nadchodzące igrzyska olimpijskie, które odbędą się już w 2028 roku.

- Myślę, że chyba jeszcze do igrzysk w Los Angeles nie zdąży, aczkolwiek nigdy nie mów nigdy. Czasu zostało naprawdę mało, a on będzie miał dopiero 19 lat. W tej kategorii wagowej trzeba już mieć krzepę i męską tężyznę, by rywalizować z najlepszymi na świecie. Życzyłbym sobie i marzę o tym, aby poleciał już do Stanów Zjednoczonych, ale z drugiej strony nie chciałbym przedwcześnie rzucić go na głęboką wodę, aby go nie zniszczyć. Zbyt duże obciążenia mogą sprawić, że to się skończy w wieku 20 lat, a tego byśmy nie chcieli - przestrzega Wroński.

Pomny własnych doświadczeń przypomina, że parokrotnie sam czuł złość, iż w młodym wieku nie był naturalnym wyborem trenerów, ale... - Z perspektywy czasu jestem wdzięczny, że w mądry sposób byłem wprowadzany, choć wówczas byłem rozczarowany i rozgoryczony. Dzięki temu fizycznie, technicznie i psychicznie przygotowywałem się na najwyższy poziom. Sam w wieku 23 lat pojechałem na igrzyska do Seulu, gdzie zdobyłem tytuł mistrza olimpijskiego - puentuje na własnym przykładzie Wroński.

Artur Gac, Interia

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Tomasz Mital IMAGO/Kadir Caliskan Newspix.pl

Tomasz Mital radujący się złotym medalem mistrzostw Europy IMAGO/Kadir Caliskan Newspix.pl



