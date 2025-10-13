30 lat i koniec. Mistrzyni olimpijska podjęła ostateczną decyzję

Japonka Risako Kawai-Kinjo przez ostatnie lata zachwycała na arenie międzynarodowej i odnosiła sukcesy, o których wiele jej rywalek może jedynie pomarzyć. Jej pierwszym wielkim triumfem był złoty medal igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro w 2016 roku, zdobyty w kategorii 63 kg. Już wtedy zwróciła na siebie uwagę niezwykłą wszechstronnością i opanowaniem, które pozwalały jej odwracać losy walk nawet w najtrudniejszych momentach.

Pięć lat później, podczas igrzysk w Tokio, potwierdziła swoją dominację, sięgając po kolejne olimpijskie złoto w niższej kategorii 57 kg. Tamten sukces miał dla niej wyjątkowy wymiar - na najwyższym stopniu podium stanęła wówczas również jej siostra, Yukako Kawai, mistrzyni w wadze 62 kg. Ich wspólne zwycięstwo stało się symbolem rodzinnej pasji i dumy narodowej Japonii.

Równie dobrze Kawai-Kinjo radziła sobie na mistrzostwach świata. Zdobyła łącznie aż cztery tytuły czempionki globu, z których ostatni wywalczyła w 2024 roku. Wówczas sukces celebrowała jako matka - dwa lata wcześniej bowiem na świat przyszedł jej pierwszy potomek.

Teraz o Japonce znów zrobiło się głośno. Risako Kawai-Kinjo postanowiła zakończyć karierę w wieku 30 lat. Ogłaszając przejście na sportową emeryturę mistrzyni podkreśliła, że decyzja dojrzewała w niej od pewnego czasu. "Doświadczyłam całej radości płynącej z bycia sportowcem. Czuję się spełniona" - powiedziała w rozmowie z mediami.

Choć schodzi z maty, jej dokonania na długo pozostaną inspiracją dla kolejnych pokoleń japońskich zapaśniczek, a nazwisko Kawai-Kinjo będzie kojarzone z perfekcją, pokorą i nieustannym dążeniem do doskonałości.

