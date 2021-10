W Argentynie Kościół Maradony obchodzi rocznicę urodzin "Boskiego Diego". WIDEO WIDEO |

Dla wielu Argentyńczyków Diego Maradona był kimś więcej niż tylko piłkarzem.

W Rosario we wschodniej Argentynie funkcjonuje kościół ”Boskiego Diego”.

Według statystyk ma liczyć ponad 40 tys. członków. 30 października to szczególny dzień dla Iglesia Maradoniana, to czas, gdy organizują obchody urodzin ”Boskiego Diego”.