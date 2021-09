Izabela Małysz dla Interii: Mam nadzieję, że Adam już do tego nie wróci. Boję się o niego. Wideo WIDEO |

- Mam nadzieję, że Adam już nie wróci do rajdów samochodowych na poważnie, bo się o niego boję. Udział w "Tańcu z Gwiazdami" kosztował mnie wiele pracy. Na czas programu przeprowadziłam się do Warszawy. Już się stęskniłam za powrotem do normalnego życia w mojej rodzinnej Wiśle - mówi Interii Izabela Małysz, żona Adama Małysza, uczestniczka 12. edycji Tańca z Gwiazdami w Polsacie.