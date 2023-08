Żyła zabrał partnerkę na skocznię w Planicy. Wcale nie bez powodu [WIDEO]

Ukochana Żyły na skoczni w Planicy. Pokazała wideo. "Niesamowite przeżycie"

Piotr Żyła natomiast w porównaniu do kolegów zdecydował się w pełni wykorzystać wakacyjny okres i nie ograniczył się jedynie do jednej destynacji. Najpierw urodzony w Cieszynie gwiazdor wraz z partnerką Marceliną Ziętek wybrał się do Włoch . Po kilku dniach wypoczynku na włoskich plażach, skoczek wraz z ukochaną przeniósł się do Słowenii, by nieco aktywniej spędzić czas.