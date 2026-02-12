Żyła w Predazzo. Nagle ogłosił, że dostał ofertę z "Tańca z gwiazdami". Już podjął decyzję
Piotr Żyła obecnie przebywa w Predazzo. Nie poleciał tam jednak jako polski olimpijczyk, a ekspert telewizyjny, pracujący dla polskiego oddziału stacji Eurosport. W programie "Zimne dranie" emitowanym na kanale YouTube Eurosportu jako jeden z ekspertów występował właśnie "Wewiór". Nasz dwukrotny mistrz świata zdradził, że dostał ofertę z programu "Taniec z gwiazdami". Znamy już także jego decyzję w tym temacie.
Piotr Żyła bez wątpienia jest najbardziej eskpresyjnym polskim skoczkiem. Nasz dwukrotny mistrz świata ze skoczni normalnej nigdy nie ukrywa swoich emocji. 39-latek dzięki temu bez wątpienia doskonale odnajduje się w przestrzeni medialnej, a wszelkie wystąpienia publiczne z jego udziałem cieszą się dużym zainteresowaniem.
W pewnym momencie kariery Żyła dostał bardzo intratną ofertę z jednej z naszych federacji freakfightowych. Ta propozycja na tyle zainteresowała naszego skoczka, że rozważał jej przyjęcie, toczyły się pewne rozmowy, ale do walki w oktagonie jak na razie nie doszło.
Żyła w "Tańcu z gwiazdami"? To stało się realne
Trwający sezon dla Żyły nie należy do udanych. Najlepszym potwierdzeniem jest fakt, że 39-latek na igrzyska olimpijskie do Predazzo poleciał, ale w roli eksperta telewizyjnego, a nie skoczka walczącego o medale. Żyła dostał ofertę od Eurosportu, dzięki czemu może towarzyszyć swoim kolegom z reprezentacji we Włoszech.
W roli eksperta sprawdza się znakomicie, a oprócz tego dostarcza widzom sporo rozrywki. Nie inaczej było także w programie "Zimne dranie" emitowanym na kanale YouTube Eurosportu. Żyła zdradził, że dostał w przeszłości ofertę wystąpienia w popularnym programie Polsatu "Taniec z gwiazdami".
Michał Korościel zapytał, czy nasz skoczek dostał kiedyś propozycję z tego show. - Tak, tak, zdarzało się. Nie wiem (ile płacą przyp. red.), ale nie miałem na to czasu w sumie, bo tam musiałbym trochę więcej posiedzieć - zdradził nasz skoczek. Korościel dopytał, czy po karierze Piotrek rozważy taką propozycję.
- Nie wiem, czy to jeszcze będą emitować - odparł rozbawiony Żyła, sugerując, że ma zamiar jeszcze trochę czasu na nartach skakać. Do kolejnej walki o medale skoczków na igrzyskach w Predazzo nie zostało wiele czasu. Konkurs na skoczni dużej już w sobotę 14 lutego. Relacja tekstowa na żywo na Sport.Interia.pl.