Żyła postanowił zrobić coś innego. Pojawił się u boku wielkiej gwiazdy

Piotr Żyła zakończył już sezon skoków i postanowił zająć się innymi aktywnościami. Ostatnio wziął udział w akcji charytatywnej, o której w Polsce nie jest tak głośno, jak o streamie Łatwoganga, ale jest równie ważna. Bieg po Nowe Życie to coroczna impreza zwracająca uwagę na kwestie związane z transplantologią. Żyła pojawił się na nim u boku znanej gwiazdy.
Prócz skoczka na miejscu zjawili się m.in. Łukasz Kaczmarek czy Cezary Trybański. Od lat akcję wspiera też Przemysław Saleta, który sam w 2007 roku przekazał do przeszczepu nerkę dla swojej córki.
Bieg po Nowe Życie to akcja, która skupia się przede wszystkim na edukacji i zwiększaniu świadomości w kontekście transplantologii, czyli przeszczepów organów. Wciąż wokół tego tematu krąży wiele mitów i pojawia się sporo strachu.
Tym razem na trasie pojawił się także Piotr Żyła. Bieg po Nowe Życie organizowany był w Wiśle, skoczek nie miał więc daleko. Okazało się, że na miejscu spotkał innego słynnego Piotra. Panowie postanowili zrobić sobie wspólne zdjęcie.
Obok Piotra Żyły na starcie stanął także wokalista zespołu Feel, Piotr Kupicha. Panowie postanowili podzielić się w sieci wspólnym pamiątkowym zdjęciem. Widać było, że w Wiśle pojawiła się cała plejada sportowców, którzy chcieli wesprzeć szczytny cel.
Była to już 29. edycja akcji. W jej trakcie odbywają się nie tylko zawody sportowe. Na miejscu wiele osób opowiada o swoich doświadczeniach z przeszczepami, na scenie pojawiają się też lekarze specjaliści, tłumaczący swoją dziedzinę. Tym razem wydarzenie miało miejsce 25 kwietnia.