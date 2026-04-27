Żyła połączy siły z Chalidowem, do tego taki komunikat. Dołączył do wielkiej akcji

Praktycznie cała Polska z zaciekawieniem śledziła charytatywny lajw influencera Łatwoganga. 23-latek przed ostatnie dziewięć dni prowadził transmisję na żywo, podczas której zbierał pieniądze dla fundacji Cancer Fighters. Akcja z każdym dniem nabierała na sile, a na antenie pojawiali się coraz bardziej rozpoznawalni goście.

Wśród nich znaleźli się także przedstawiciele świata sportu. Były łączenia z chociażby Robertem Lewandowskim czy Wojciechem Szczęsnym. Na miejscu zjawił się natomiast Władimir Semirunnij, który ogłosił, że na licytacje dla fundacji przekazuje swoje olimpijskie srebro.

Do całej akcji włączali się także sportowcy, którzy nie mogli osobiście pojawić się przed kamerą. Podobnie jak wspomniany panczenista przekazywali na licytacje przeróżne fanty. Do tego grona dołączył także Piotr Żyła. Skoczek narciarski o swojej inicjatywie przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych.

To Żyła przekazał dla fundacji Cancer Fighters. Piękny czyn

39-latek poinformował, że zaprasza na charytatywny mecz piłkarski w Chorzowie Łatwoganga. W nim udział wezmą m.in. Mamed Chalidow czy też Tomasz Kłos. Dla fundacji natomiast przekazuje dwie wejściówki na dowolny konkurs Pucharu Świata, numer startowy oraz... skrzynkę bananów.

- 2.05 mamy grać dla dzieciaków w Chorzowie, zapraszam Łatwoganga na mecz, a dla fundacji Cancer Fighters przekazuję dwie wejściówki FISfamily na wybrany konkurs PŚ, mój numer startowy i skrzynkę bananów. Fryzurki robić nie muszę, bo już mam - przekazał.

Rozwiń

Aktualnie polscy skoczkowie mają trochę wolnego. Niebawem ruszą przygotowania do nowego sezonu. Premierowy weekend kampanii 2026/2027 Pucharu Świata odbędzie się pod koniec listopada. W międzyczasie czeka nas jeszcze cykl Letniego Grand Prix.

Piotr Żyła

Mamed Chalidow

