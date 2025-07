Żyła i Ziętek wyruszyli w "tournee" po Europie. Musieli się pochwalić

W ostatnich latach w mediach było naprawdę głośno o życiu prywatnym Piotra Żyły . Po wielu latach wspólnego życia skoczek narciarski i jego żona Justyna Żyła doszli do wniosku, że nie jest im pisana wspólna przyszłość . Nikt jednak nie spodziewał się, że zakochani rozstaną się w tak burzliwych okolicznościach. Ostatecznie jednak oboje zapomnieli o dawnych niesnaskach i ułożyli sobie życie u boku innych partnerów. Kilka lat po rozwodzie z "Wiewiórem" Justyna Żyła znów stanęła na ślubnym kobiercu , Piotr natomiast - choć jest w szczęśliwym związku z aktorką Marceliną Ziętek - już jakiś czas temu zapowiedział, że nie spieszy mu się do kolejnego ślubu.

" W sumie nie myśleliśmy o tym. Dobrze nam się żyje tak, jak jest. Fajnie się dogadujemy, żyjemy sobie razem już dosyć sporo. Nie widzę takiej potrzeby, żeby formalizować związek. Jeżeli faktycznie coś takiego miałoby być, to raczej skromnie i na własnych zasadach" - tłumaczył w rozmowie z Damianem Michałowskim dla "Dzień Dobry TVN".

W ostatnim czasie Piotr Żyła i Marcelina Ziętek przestali publikować regularnie wspólne zdjęcia w mediach społecznościowych, a kibice zaczęli podejrzewać, że skoczek narciarski i aktorka mierzą się obecnie z kryzysem w ich związku . Kilka dni temu zakochani przerwali jednak milczenie i dali do zrozumienia, że nie potrzebują oni formalizacji swojego związku, aby byli ze sobą szczęśliwi.

38-latek i 27-latka pochwalili się w sieci fotkami z wakacji w Wenecji, jednak - jak się teraz okazało - skoczek i aktorka nie mieli zamiaru ograniczać się do wizyty jedynie jednego państwa. Zrobili sobie bowiem istne "tournee" po Europie. Po opuszczeniu Włoch para udała się do Francji, a dokładnej do Cannes.