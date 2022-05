Żyła i Ziętek rozstali się? Nowe zdjęcia mówią wszystko, nie są przypadkowe

Skoczek narciarski i aktorka przez dłuższy czas ukrywali swój związek przed światem. Zanim oficjalnie potwierdzili, że istotnie są razem, w sieci hulały spekulacje na temat ich relacji. W czerwcu zeszłego roku para wybrała się razem na góralskie wesele i właśnie ten fakt wykorzystała jako pretekst do zakomunikowania światu, że łączy ją uczucie.

Piotr Żyła wówczas zamieścił w mediach społecznościowych zdjęcie, do którego zapozował z Marceliną Ziętek u boku.

Od tamtej pory wiele się wydarzyło. Przez ostatnie kilka miesięcy dyskutowano o statusie relacji tych dwojga . Pojawiły się doniesienia, wedle których związek sportowca i młodszej od niego partnerki należy już do przeszłości . Teraz wszystko już jasne.

Piotr Żyła i Marcelina Ziętek kładą kres spekulacjom na temat związku. Te zdjęcia nie są przypadkiem

Wbrew krążącym plotkom między Piotrem a Marceliną najwyraźniej układa się świetnie. Ostatnio wybrali się razem na wesele, a fotografiami pochwalili się w sieci. To pierwsze tego typu udostępnione wspólne zdjęcia od bardzo dawna. Co ciekawe, zostały wykonane w tym samym miejscu, co ujęcia, którymi prawie rok wcześniej zakochani potwierdzili związek. "Bawimy się" - podpisali nowe fotki.

Na imprezie w Zakopanem obecni byli także inni przedstawiciele środowiska polskich skoków narciarskich, m.in. Grzegorz Miętus z żoną Magdaleną.

To nie wszystko. Ziętek pochwaliła się na Instagramie krótką relacją z wieczoru. Okazuje się, że razem z ukochanym bawiła się przednio. "Tradycyjnie schodziliśmy ostatni z parkietu i tradycyjne dziś w świetnej formie" - napisała, a wpis opatrzyła fotografią zrobioną przez Żyłę na balkonie, na tle Tatr. Do zdjęcia pozowała z ręcznikiem na głowie, owinięta kołdrą.

Zdjęcie w takim anturażu nie jest przypadkiem. Niemalże identyczne aktorka opublikowała wtedy, gdy poświadczała, że związała się z Piotrem. Wnikliwym obserwatorom zapewne nie umknął ten fakt. Zakochani w ciekawy sposób puścili oko do swoich fanów.

