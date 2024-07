Życzyły jej śmierci. Ukochana Tomasza Fornala wreszcie to wyznała

Sylwia Gaczorek o pierwszych doświadczeniach hejtu

Na początku Tomasz Fornal trzymał swój związek z Sylwią Gaczorek w tajemnicy . Nie chciał ujawniać, kim jest jego wybranka i zapewne robił to z troski o nią. Jego fanklub potrafi być bardzo zazdrosny, co pokazał już w pierwszych momentach po wyjściu na jaw, kim jest nowa wybranka sportowca.

"Najbardziej okrutnym komentarzem było, jak leciałam samolotem i ktoś mi życzył, aby ten samolot spadł. Natomiast tych brzydkich komentarzy teraz nie ma aż tak dużo. Jeżeli się pojawiają, to raczej są to fanki mojego chłopaka, które za mną nie przepadają. Jest to dla mnie zrozumiałe, bo nie wszyscy muszą cię lubić" - opowiadała Gaczorek.