Życiowy dramat Artura Szpilki. Bardzo smutne wieści. "Spoczywaj w pokoju"

Artur Szpilka jako sportowiec w Polsce jest znany przede wszystkim z boksu. W szczycie swojej kariery "Szpila" stoczył walkę o mistrzostwo świata federacji WBC wagi ciężkiej. Jego marzenia zostały jednak brutalnie przerwane przez nokaut w walce z Deontayem Wilderem.

Jako człowiek natomiast Artur Szpilka jest znany ze swojej miłości do psów. Przez wiele lat pięściarz z dużą chęcią chwalił się swoimi pupilami w mediach społecznościowych. Zdjęcia oraz filmiki z Cycem i Pumbą (dwoma bulterierami) podbijały sieć i rozczulały kibiców "Szpili".

Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk pożegnali wielkiego przyjaciela

W piątek 24 października 2025 roku Artur Szpilka podzielił się ze światem bardzo smutnymi wieściami. Polski pięściarz aktualnie mierzy się z życiowym dramatem, jakim bez wątpienia jest dla niego pożegnanie z jednym z psów - Cycem.

- Dziękujemy Ci Cycusiu za każdy merdający ogon, każde przytulenie i każdą chwilę szczęścia, którą nam dałeś - napisał Artur Szpilka.

- Zawsze będziesz częścią naszej rodziny. Biegaj teraz wolny po niebie, nasz ukochany psiaku - dodał "Szpila".

Pod postem Artura Szpilki pojawiła się lawina komentarzy osób opłakujących Cyca wraz z pięściarzem. Swój żal wyraził m.in. Kamil Grosicki. Ogromny smutek wyraziła również Kamila Wybrańczyk - życiowa partnerka Szpilki.

Dodane przez Artura Szpilkę materiały wideo łamią serce. Widać na nim pięściarza ze łzami w oczach, przytulającego swojego przyjaciela, gdy ten jeszcze żył.

Poza postem Artur Szpilka opublikował również relację - swoje zdjęcie z Cycem i podpisem: "Spoczywaj w pokoju, Cycuś".

W mediach społecznościowych Kamila Wybrańczyk na śmierć przyjaciela zareagowała również własnym postem. Partnerka Szpilki opublikowała bardzo wzruszające wideo z ukochanym psem i wierszem o "Tęczowym Moście", czyli miejscu, za które udają się wszystkie zwierzęta po odejściu z tego świata.

