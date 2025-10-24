Życiowy dramat Artura Szpilki. Bardzo smutne wieści. "Spoczywaj w pokoju"
Jeden z najsłynniejszych polskich pięściarzy ostatnich lat mierzy się obecnie z bardzo bolesnym życiowym dramatem. Artur Szpilka, bo o nim mowa, za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował o śmierci swojego psiego przyjaciela. - Dziękujemy Ci Cycusiu za każdy merdający ogon. Każde przytulenie i każdą chwilę szczęścia, którą nam dałeś - pisze pogrążony w smutku sportowiec.
Artur Szpilka jako sportowiec w Polsce jest znany przede wszystkim z boksu. W szczycie swojej kariery "Szpila" stoczył walkę o mistrzostwo świata federacji WBC wagi ciężkiej. Jego marzenia zostały jednak brutalnie przerwane przez nokaut w walce z Deontayem Wilderem.
Jako człowiek natomiast Artur Szpilka jest znany ze swojej miłości do psów. Przez wiele lat pięściarz z dużą chęcią chwalił się swoimi pupilami w mediach społecznościowych. Zdjęcia oraz filmiki z Cycem i Pumbą (dwoma bulterierami) podbijały sieć i rozczulały kibiców "Szpili".
Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk pożegnali wielkiego przyjaciela
W piątek 24 października 2025 roku Artur Szpilka podzielił się ze światem bardzo smutnymi wieściami. Polski pięściarz aktualnie mierzy się z życiowym dramatem, jakim bez wątpienia jest dla niego pożegnanie z jednym z psów - Cycem.
- Dziękujemy Ci Cycusiu za każdy merdający ogon, każde przytulenie i każdą chwilę szczęścia, którą nam dałeś - napisał Artur Szpilka.
- Zawsze będziesz częścią naszej rodziny. Biegaj teraz wolny po niebie, nasz ukochany psiaku - dodał "Szpila".
Pod postem Artura Szpilki pojawiła się lawina komentarzy osób opłakujących Cyca wraz z pięściarzem. Swój żal wyraził m.in. Kamil Grosicki. Ogromny smutek wyraziła również Kamila Wybrańczyk - życiowa partnerka Szpilki.
Dodane przez Artura Szpilkę materiały wideo łamią serce. Widać na nim pięściarza ze łzami w oczach, przytulającego swojego przyjaciela, gdy ten jeszcze żył.
Poza postem Artur Szpilka opublikował również relację - swoje zdjęcie z Cycem i podpisem: "Spoczywaj w pokoju, Cycuś".
W mediach społecznościowych Kamila Wybrańczyk na śmierć przyjaciela zareagowała również własnym postem. Partnerka Szpilki opublikowała bardzo wzruszające wideo z ukochanym psem i wierszem o "Tęczowym Moście", czyli miejscu, za które udają się wszystkie zwierzęta po odejściu z tego świata.