Życiowe zmiany u Kamila Stocha i jego żony. Zanosiło się na to od dawna

Przejście na sportową emeryturę oznacza życiowe zmiany nie tylko dla Kamila Stocha, ale także dla jego żony Ewy oraz w ogóle dla całej rodziny. Wszyscy muszą przywyknąć do nowej codzienności, która nie jest już naznaczona wyjazdami na zgrupowania, treningami, testami sprzętu i startami w zawodach. Sam zainteresowany opowiada o tym w nowej rozmowie ze Skijumping.pl.

Nowe życie Kamila Stocha. Bez walizek i zgrupowań

"Staram się robić to, na co nie miałem czasu do tej pory. Tak sobie zawsze odkładałem te wszystkie rzeczy, takie proste, po prostu życiowe. Jakieś wyjazdy, koncerty, spotkania towarzyskie, zwiedzanie, podróżowanie w innym charakterze" - ujawnia Kamil Stoch.

Nie tylko hotel, środek transportu i obiekt sportowy, ale właśnie zobaczyć coś dookoła, poznać kulturę, zasmakować trochę różnorodnego jedzenia

Co ciekawe, kiedy zaczął robić te wszystkie "normalne" rzeczy, zdał sobie sprawę, że nagle... brakuje mu czasu. Mimo to ceni sobie swoje obecne życie.

"Dni mijają bardzo szybko, ale pasuje mi to. Powiem szczerze, że cenię sobie ten czas, który spędzam obecnie w domu. Nie muszę myśleć, że kolejnego dnia jest wyjazd, że trzeba spakować torby, przygotować się do tego wyjazdu, opuścić dom na kilka dni, żeby wrócić i żyć takim schematem" - tłumaczy.

Wielkie plany Kamila Stocha i żony Ewy. Podróż dookoła świata

Jeszcze zanim Kamil Stoch zakończył karierę, mówiło się o tym, że on i jego żona mają wielkie podróżnicze plany czekające tylko na odpowiedni czas. Ten w zasadzie właśnie następuje.

O marzeniach pary wiedzieli i bliscy i kibice i Polski Związek Narciarski. Na zakończenie sezonu w Planicy federacja, wespół ze sponsorem, podarowała przechodzącemu do emeryturę skoczkowi oraz obecnej u jego boku Ewie Bilan-Stoch voucher na podróż dookoła świata.

Na razie małżonkowie biletu jeszcze nie wykorzystali, ale to zapewne tylko kwestia czasu. Wcześniej sprawili sobie samochód, który miał pomóc w realizacji podróżniczych celów.

"To takie auto, które pozwala na to, by w nim spać, choć jest mniejsze niż typowy kamper. Bardziej funkcjonalne i niewyróżniające się" - opowiadała żona Kamila Stocha przed dwoma laty w rozmowie z Tomaszem Kalembą z Interii Sport.

"Auto było już wykorzystane na pierwszym obozie Kamila z 'Dodem' [Michal Doleżal - przyp. red.] i Łukaszem Kruczkiem w Hinzenbach i Kamil był szczęśliwy, że może się w nim przebierać. Zdjęcia z tego momentu wysłał do całej rodziny" - tłumaczyła wówczas.

Dziś prowadzą życie, jakie planowali od tak wielu lat. I choć miłość Kamila Stocha to skoków jest wielka i dozgonna, raczej nie żałuje, że w końcu powiedział sobie "dość" i raz na zawsze opuścił belkę.





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