Dariusz Szpakowski to jeden z najbardziej rozpoznawalnych głosów w Polsce. 75-latek od lat komentuje najważniejsze sportowe wydarzenia i pracował m.in. przy aż 12 mistrzostwach świata w piłce nożnej mężczyzn. Choć dziś większości kojarzy się głównie właśnie z futbolem, mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że jedną z jego największych pasji już w czasach młodości stała się zupełnie inna dyscyplina sportowa.

Dariusz Szpakowski miał zostać koszykarzem. Jego marzenia legły z gruzach

Dziennikarz sportowy jeszcze zanim skupił się na pracy w mediach, próbował swoich sił jako sportowiec, a dokładniej jako koszykarz. Zaczęło się w liceum, kiedy Szpakowski natrafił na nauczyciela wychowania fizycznego, który rozbudził w nim miłość do tej dyscypliny.

"Sport pasjonuje mnie do tego stopnia, że zapisuję się do Legii, do sekcji koszykarskiej. W naszym mieszkaniu, które ma ponad trzy metry wysokości, z uporem maniaka próbuję doskoczyć do sufitu, bo to oznaczałoby, że będę potrafił zrobić najważniejszą rzecz dla koszykarza - wsad" - opowiadał w swojej książce "Wita państwa Dariusz Szpakowski".

Przygoda Szpakowskiego z Legią Warszawa nie trwała jednak długo. Przed spełnieniem marzeń i zostaniem zawodowych koszykarzem powstrzymał go... jego wzrost. "Jak zaczynałem w szkole, to wystawiono mnie jako środkowego. Jak kończyłem szkołę podstawową mierzyłem 190 cm i już więcej nie urosłem. Dziś przy takim wzroście trudno być nawet rozgrywającym, który z reguły jest wyższy" - zdradził w cyklu "Już taki jestem" Jolanty Fajkowskiej w programie pierwszym Polskiego Radia.

Później Szpakowski próbował swoich sił jako szkoleniowiec. Zrobił dyplom trenera koszykówki drugiej klasy i dyplom nauczania początkowego, w pewnym momencie zdał sobie jednak sprawę z tego, że więcej frajdy sprawiałoby mu... relacjonowanie wydarzeń ze sportowych aren. Pracę dziennikarza, co ciekawe, 75-latek zaczął właśnie od koszykówki.

"Moje pierwsze zlecenie dziennikarskie to pójście na mecz koszykarzy Polonii Warszawa i po jego zakończeniu telefon do starszego redaktora z wynikiem" - wspominał w swojej książce.

