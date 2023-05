Życie Malwiny Smarzek zamieniło się w koszmar. "Bałam się wyjść z domu"

"Między wiadomościami czy wszystko u mnie w porządku (za które bardzo dziękuje) jest mnóstwo wiadomości krytyki, jak mogę być dalej w Rosji i grać tutaj..." - napisała siatkarka na swoim Instagramie po rozpoczęciu inwazji przez moskiewskiego dyktatora. Jej postawa nie uszła uwadzę kibicom, którzy nie zostawili na niej suchej nitki, kiedy 26-latka wróciła do ojczyzny i zasiliła szeregi DevelopRes Bella Dolina Rzeszów . " SmarZek wracaj do Rosji " - taki transparent powitał sportsmenkę przed meczem z ŁKS Commercecon.

Potem zawodniczka nie otrzymała powołania do reprezentacji i błyskawicznie pojawiły się spekulacje, że doszło w kadrze do konfliktu z udziałem Smarzek. Ta jednak tłmaczyła, że sama poprosiła trenera Lavariniego o odpoczynek. W rozmowie z Łukaszem Kadziewiczem w programie "W cieniu sportu" wróciła do wydarzeń sprzed roku i zdradziła, że jej absencja w kadrze wynikała z problemów zdrowotnych.