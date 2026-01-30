Anna Lewandowska przez lata odnosiła spektakularne sukcesy jako karateczka, a dziś jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych trenerek fitness na świecie i propagatorką zdrowego stylu życia. Swoją sportową drogę zaczęła bardzo wcześnie - miała zaledwie 11 lat, gdy po raz pierwszy stanęła na macie. Talent, konsekwencja i ciężka praca szybko przyniosły efekty. Lewandowska została wielokrotną medalistką mistrzostw świata, Europy oraz Polski, a jej nazwisko na stałe zapisało się w historii tej dyscypliny. Choć dziś nie bierze już udziału w zawodach, nadal aktywnie działa w branży sportowej jako trenerka personalna, dietetyczka i przedsiębiorczyni, rozwijając własne marki i projekty związane ze zdrowiem. Mało kto jednak wie, że niewiele brakowało, a Anna wcale nie związałaby swojej przyszłości ze sportem.

Anna Lewandowska chciała zaistnieć w branży filmowej. W ostatniej chwili zrezygnowała z planów

Zanim postawiła wszystko na karate, planowała pójść w zupełnie innym kierunku - inspirowana rodzinnymi tradycjami marzyła o pracy w branży filmowo-telewizyjnej. Jej ojciec, Bogdan Stachurski, pracował jako operator filmowy, a mama Maria jest kostiumografką i realizatorką telewizyjną. Anna od najmłodszych lat miała styczność z planem zdjęciowym. Jak wspominała w wywiadzie dla "Grazii", zdarzało jej się opuszczać szkołę lub wstawać o piątej rano, by towarzyszyć rodzicom w pracy. Już w podstawówce znała kulisy powstawania produkcji, wiedziała, czym jest scenariusz, plan zdjęciowy czy oświetlenie - i była tym światem całkowicie zafascynowana.

Lewandowska poważnie rozważała nawet studia w łódzkiej szkole filmowej, a konkretnie kierunek operatorski. Przygotowywała się do egzaminów wstępnych i traktowała ten plan bardzo serio. Przełom przyszedł jednak w momencie rozmowy z ojcem chrzestnym, Jackiem Bławutem. "Zadał mi pytanie, czy naprawdę tego chcę, bo to trudna i ciężka praca. I rzeczywiście, sytuacja życiowa zmusiła mnie do rezygnacji z tych studiów i wybrałam sport" - wspomniała w wywiadzie dla "Grazii".

Ostatecznie Anna wybrała studia na warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Jak się okazało, była to decyzja, która zaprowadziła ją na sam szczyt - choć jej młodzieńcze filmowe marzenia do dziś pozostają ciekawym "co by było, gdyby" w jej biografii.

Anna Lewandowska Mateusz Grochocki East News

Anna Lewandowska Lukasz Gdak East News

Anna Lewandowska Mateusz Jagielski/East News East News

