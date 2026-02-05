Jeszcze niedawno obowiązującą wersją było to, że minister sportu i turystyki w rządzie Donalda Tuska nie pojedzie na ceremonię otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina 2026 z powodu braku akredytacji na wydarzenie. Okazuje się jednak, że w sprawie doszło do zwrotu akcji.

Dyrektor komunikacji resortu Aleksandra Chalimoniuk przekazała Polskiej Agencji Prasowej, że Jakub Rutnicki otrzymał akredytację na oficjalnie rozpoczynające się 6 lutego br. igrzyska. To oznacza, że może się spakować i obrać kierunek na Włochy. Na pewno będzie obecny na ceremonii na San Siro.

"Na ten moment nie jest znany szczegółowy kalendarz aktywności szefa resortu w trakcie igrzysk. Nie jest wykluczone, że weźmie udział w zaplanowanym na 7 lutego z inicjatywy prezydenta Karola Nawrockiego spotkaniu z szefową MKOl Kirsty Coventry. Tematem przewodnim będzie organizacja letnich igrzysk olimpijskich w Polsce" - czytamy w PAP.

Jakub Rutnicki jednak leci na igrzyska. W tle zamieszanie z akredytacją

Wokół akredytacji dla Rutnickiego zrobiło się zamieszanie. Sam zainteresowany podkreślał, że to pierwsza taka sytuacja w historii, że polski minister sportu nie ma wejściówki na najważniejszą sportową imprezę czterolecia.

"By wręczyć nominację olimpijską dla ministra sportu, trzeba się osobiście spotkać. Zaprosiłem dziś pana Jakuba Rutnickiego na kawę, ale nie znalazł czasu. Ponowię zaproszenie w poniedziałek, kto wie, co się jeszcze wydarzy" - publicznie odpowiadał prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosław Piesiewicz, cytowany przez Mateusza Ligęzę z Radia ZET.

A nie było to ostatnie słowo w tej dyskusji. Przepychanki trwały. Ostatecznie okazało się, że PKOl wniosek o akredytację dla ministra w końcu złożył. "Dobrze, że wygrało dobro polskiego sportu. Panie Ministrze Jakubie Rutnicki widzimy się w Mediolanie. Zapraszamy także do odwiedzenia Domu Polskiego. Bądźmy jednym Team PL" - oświadczył Piesiewicz na platformie X, a teraz wiadomość ta zyskała potwierdzenie z ministerstwa.

