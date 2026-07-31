Zwrot akcji ws. stanu zdrowia Anny Lewandowskiej. Sama ogłasza
Anna Lewandowska poinformowała, że mimo niezbyt idealnego samopoczucia postanowiła wsiąść na pokład samolotu lecącego do Turcji, by dać sobie szansę na udział w zawodach Hyrox. Kilkanaście godzin później doszło do zwrotu akcji. Żona "Lewego" z radością obwieściła, że jej stan poprawił się. Wyjaśniła, co się na to złożyło.
W czwartek wieczorem Anna Lewandowska poinformowała wszystkich, że mimo zdrowotnych trudności zdecydowała się udać się do Turcji, gdzie na sobotę zaplanowano zawody Hyrox (to wyścig łączący sprawność z treningiem funkcjonalnym), w których bardzo chce wziąć udział.
"Czy jestem gotowa na sobotni Hyrox w Turcji? Nie. Czy dziś tam lecę? Tak. Przecież to 'jeszcze' dwa dni" - obwieściła w mediach społecznościowych, dając do zrozumienia, że liczy na szybkie wykurowanie się.
Afirmuję, że będzie dobrze!
Wygląda na to, że plan z afirmacją zadziałał. W piątek żona Roberta Lewandowskiego zameldowała się ze Stambułu i z radością ogłosiła, że jej stan zdrowia uległ poprawie.
"Wracają siły! Odpoczynek, sen, zdrowe jedzenie, suplementy oraz wizyta u lekarza... zaczynają przynosić efekty. Dziękuję za setki wiadomości. To na maksa miłe i wspierające" - cieszy się w najnowszym komunikacie na InstaStories.
Anna Lewandowska poinformowała o problemach ze zdrowiem
Wcześniej "Lewa" ze smutkiem informowała, że jej przygotowania do zawodów Hyrox nie idą zgodnie z planem. Wszystko przez przeziębienie, którego nie mogła zwalczyć.
"Po 8 dniach przeziębienia kończę na antybiotyku (czego praktycznie nigdy nie biorę). Niestety, to po wakacjach zatkane ucho po wodzie i organizm powiedział: 'Stop'. I trwa to już długo" - wyjaśniała.
To frustrujące, ale czasem najlepszym treningiem jest odpuścić i zadbać o zdrowie. Forma wróci, jeśli dam sobie szansę na pełną regenerację
Niedługo później pospieszyła z aktualizacją. "Znowu do połowy dnia było lepiej, a potem nagły spadek mocy. Jeśli ktoś mi napisze, że emocje i stres nie wpływają na ciało oraz zdrowie, to jestem tego żywym dowodem" - oświadczyła.
"Zazwyczaj w ogóle nie choruję, a tu na samej ostatniej prostej złapało mnie coś, co po prostu zmiotło mnie z nóg. Zostały tylko 3 dni do startu, a sił brak. Jest mi po prostu bardzo smutno... Trzymajcie kciuki, żeby organizm jeszcze wstał na nogi!" - prosiła.
Lewandowscy chcą wrócić do Barcelony
Niedługo po zawodach w Stambule Anna Lewandowska oraz córki spakują walizki i udadzą się w daleką podróż za ocean. W końcu, po tygodniach oczekiwania, dołączą do Roberta, który aklimatyzuje się do pracy w nowym klubie i do życia na nowym kontynencie.
Żona piłkarza reprezentacji Polski i Chicago Fire nie kryje obaw przed przeprowadzką. W Barcelonie zbudowała swoje życie, tam prowadzi biznesy. W Katalonii przez cztery lata ona i Robert wychowywali córki, które przywykły do tamtej codzienności. Teraz czeka ich wszystkich życiowa zmiana.
Kontrakt "Lewego" z amerykańską drużyną ma obowiązywać przez dwa lata. Co dalej? Całkiem możliwe, że Lewandowscy wrócą do Barcelony i tam osiądą na stałe.
"Tutaj mamy swój dom. Bardzo mocno związaliśmy się z tym miejscem i planujemy wrócić do Barcelony oraz osiąść tutaj na stałe, kiedy Robert zakończy piłkarską karierę" - podsumowała temat Anna w niedawnej rozmowie z Mundo Deportivo.