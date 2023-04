Zwrot akcji w sprawie Michniewicza. Zaskakująca zmiana nastawienia

Początek całego sporu sięga stycznia ubiegłego roku. Wtedy Michniewicz został oficjalnie przedstawiony jako nowy selekcjoner reprezentacji Polski, a w środowisku piłkarskim momentalnie pojawiły się dyskusje, które tylko wzrosły po powitalnej konferencji szkoleniowca. W jej trakcie dziennikarz Szymon Jadczak zadał kilka pytań mających związek z kontaktami Michniewicza z Ryszardem Forbrichem ps. "Fryzjer" , a następnie napisał duży tekst o relacjach i powiązaniach ówczesnego selekcjonera z liderem piłkarskiej mafii, odpowiedzialnej swego czasu za masowe ustawianie wyników spotkań w polskim futbolu.

Czesław Michniewicz już na pierwszej konferencji prasowej w roli selekcjonera reprezentacji Polski starł się z Szymonem Jadczakiem. Następnie zapowiedział wytoczenie mu procesu / Andrzej Iwanczuk /Reporter / Reporter

Czesław Michniewicz wstrzymuje się od wytaczania procesu Szymonowi Jadczakowi

W czerwcu Michniewicz, poprzez swojego adwokata, oficjalnie poinformował o tym, że ma zamiar wytoczyć dziennikarzowi proces, oskarżając go o zniesławienie. Jak wynikało z komunikatu, była to jego prywatna inicjatywa, która nie była w żaden sposób konsultowana z władzami PZPN. Wejście na drogę sądową miało zostać jednak odroczone do momentu zakończenia mistrzostw świata w Katarze, by ewentualny proces nie zaburzał przygotowań reprezentacji do turnieju. Od zakończeniu turnieju minęło już jednak dobrych kilka miesięcy, a żadne informacje o rozpoczęciu procesu się nie pojawiły.

Czesław Michniewicz jak na razie wstrzymuje się od zapowiadanego procesu przeciwko Szymonowi Jadczakowi / Pawel Murzyn/East News / East News

Wygląda na to, że były selekcjoner jak na razie postanowił wycofać się z tego pomysłu, a przynajmniej jeszcze bardziej odroczyć taki krok w czasie. W każdym razie nie wydaje się, by sprawa miała trafić na wokandę we względnie niedalekim czasie.

Na razie się wstrzymujemy, ale w każdej chwili możemy wystąpić z pozwem o ochronę dóbr osobistych i podjąć działanie. Taki pozew się nie przedawnia ~ - mówi Kruszyński

Michniewicz oficjalnie rozstał się z reprezentacją Polski wraz z końcem 2022 roku i jak na razie pozostaje bez pracy. Wokół jego osoby pojawia się jednak wiele doniesień co do ewentualnego zatrudnienia, więc wydaje się, że 53-latek nie powinien zbyt długo czekać, by wrócić na trenerską ławkę. Niedawno ciekawy punkt widzenia na łamach Interii przedstawił agent piłkarski Mariusz Piekarski. Jego zdaniem, gdyby nie obecna sytuacja, to Michniewicz znalazłby pracę w lidze rosyjskiej. - Myślę, że gdyby nie wojna, to pracowałby w Rosji. Przed wojną, gdy stracił pracę w Legii Warszawa, to było spore zainteresowanie Czesiem. Patrzę na to, jakie ruchy są w Rosji, bo obserwuję kto, gdzie jest dyrektorem, i myślę, że na sto procent pracowałby w Rosji - stwierdził.

Czesław Michniewicz oficjalnie przestał być selekcjonerem "Biało-Czerwonych" z końcem 2022 roku / AFP/ANDREJ ISAKOVIC/ / AFP

Czesław Michniewicz / AFP/JAVIER SORIANO / AFP