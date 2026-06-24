Zwracają ordery po decyzji Nawrockiego. Dosadna reakcja sąsiada Polski

Przed kilkoma dniami prezydent Karol Nawrocki oficjalnie poinformował o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. To odpowiedź na nadanie przez Wołodymyra Zełenskiego jednej z jednostek wojskowych tytułu "bohaterów UPA".

Decyzja władz ukraińskich o gloryfikacji UPA jest nie tylko oburzająca. Jest również niezrozumiała i głęboko rozczarowująca

"Uderza ona nie tylko w pamięć historyczną. Uderza również w zaufanie budowane przez lata i przez ostatnie miesiące. Uderza w fundament pojednania. Uderza w przekonanie, że prawda może być wspólnym językiem naszych narodów" - dodawał.

Decyzja Nawrockiego wywołała liczne dyskusje i pociągnęła za sobą lawinę zdarzeń. Część ukraińskich polityków, w geście solidarności ze swoim włodarzem, zwróciła polskie ordery. Na ten ruch reaguje ikoniczny zawodnik hokeja i czterokrotny olimpijczyk - Dominik Hasek - z sąsiadującej z Polską Republiki Czeskiej.

Czeska legenda reaguje na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego

"3 byli prezydenci Ukrainy: Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko poparli obecnego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Podziękowali polskiemu narodowi za wsparcie i zwrócili Order Orła Białego prezydentowi Nawrockiemu. Popieram ich decyzję" - opisuje Dominik Hasek na platformie X.

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Jego stanowisko wywołało burzliwą dyskusję na kilkaset komentarzy. Wypowiadają się pod nim i przeciwnicy i zwolennicy decyzji prezydenta Nawrockiego, podnosząc temperaturę wrzenia.

Kim jest Dominik Hasek? Ma na koncie olimpijskie złoto

Dominik Hasek to czeska legenda sportu. Przez wiele lat grał w NHL, reprezentując barwy Chicago Blackhawks, Indianapolis Ice, Buffalo Sabres oraz Detroit Red Wings. W latach 1995-1999 nosił tytuł najlepszego bramkarza ligi.

Pod koniec kariery wrócił do Czech, a konkretnie do rodzinnych Pardubic, w których stawiał pierwsze kroki na lodzie. W HC Eaton grał tylko przez rok. Później zdecydował się na przenosiny do Rosji, do Spartaka Moskwa.

Po jednym sezonie w KHL, przez wzgląd na brak innych satysfakcjonujących go ofert, ogłosił przerwę w karierze. Ostatecznie na lód już nie wrócił. W październiku 2012 roku obwieścił definitywne zakończenie kariery.

W jego sportowym dorobku najważniejsze miejsce zajmuje złoty medal olimpijski (Nagano 1998) wywalczony wraz z reprezentacją Czech w hokeju na lodzie. Osiem lat później (Turyn 2006) zespół dołożył do tego jeszcze olimpijski brąz.





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