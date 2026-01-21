Partner merytoryczny: Eleven Sports

Zwolińska uderza w Polaków, dosadne słowa. "Są bardzo negatywni, lubią krytykować"

Katarzyna Pociecha

Oprac.: Katarzyna Pociecha

Klaudia Zwolińska wykonała dużo pracy, by sięgnąć po statuetkę dla Sportowca Roku. Jej mistrzowskie osiągnięcia są niezaprzeczalne, a ona sama zdaje się mocno wierzyć we własne możliwości oraz w swój talent. Pytana o klucz do sportowego sukcesu, wskazuje na atmosferę panującą w jej rodzinnym domu. Przy okazji gorzko i dosadnie wypowiada się o Polakach.

Młoda kobieta o jasnych włosach upiętych w kok, ubrana w jasną bluzkę w różowe kwiaty, stoi we wnętrzu obok innych osób. W tle widoczny jest obraz z artystycznym motywem oraz mężczyzna w ciemnym garniturze.
Klaudia ZwolińskaFilip NaumienkoReporter

Klaudia Zwolińska wzięła sprawy w swoje ręce i mocno zaangażowała się w promowanie własnej kandydatury na Sportowca Roku w Plebiscycie "Przeglądu Sportowego". Robiła to przede wszystkim z myślą o dyscyplinie, którą reprezentuje. Kajakarstwo górskie, w którym święci sukcesy (jest wicemistrzynią olimpijską oraz mistrzynią świata), nie jest w Polsce wybitnie popularne, a wygrana w ogólnokrajowym głosowaniu ma szansę to trochę zmienić.

Zawodniczka cel osiągnęła. Pokonała wielu utytułowanych sportowców z Igą Świątek na czele i sięgnęła po prestiżową statuetkę. "To były dwa miesiące ciężkiej pracy. Śmiałam się, że prowadziłam kampanię. Moim głównym zadaniem było to, żeby Polacy usłyszeli, co zrobiliśmy na mistrzostwach świata. (...) Wiedziałam, że nie startujemy z równej pozycji, jeśli chodzi o medialne zasięgi, ale wiedziałam, że damy z siebie wszystko i mierzyłam w pierwszą trójkę bardzo mocno i byłam bardzo pewna siebie" - opowiadała w Kanale Sportowym.

Zobacz również:

Jerzy Owsiak, inicjator Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Sportowe życie

To już oficjalne, Owsiak i WOŚP potwierdzają. Czegoś takiego jeszcze nie było

Katarzyna Pociecha
Katarzyna Pociecha

    Zwolińska wypaliła w temacie rodaków. Dosadne słowa

    Wygrana Zwolińskiej w plebiscycie w jednych kręgach przyjęta została z radością i aprobatą, w innych z niezrozumieniem, a nawet negacją. Część osób na jej miejscu widziała wiceliderkę rankingu WTA, która w zeszłym roku sięgnęła po tytuł mistrzyni Wimbledonu. Co na to wszystko sama zainteresowana?

    Powiem w ten sposób: uważam, że Idze zawsze należy się takie zwycięstwo, szczególnie, jak się wygrywa Wimbledon. Ale myślę, że to, ile my możemy dobrego zrobić w mojej dyscyplinie, w tych sportach niszowych dzięki tej nagrodzie, Iga przeżyje, jak raz nie dostanie tej nagrody, a jest na drugim miejscu, wciąż wysokim
    - stwierdziła.

    Już tymi wypowiedziami Klaudia Zwolińska udowodniła, że ma twarde przekonania i głośno je artykułuje, nawet gdy zdają się niekoniecznie popularne. W najnowszym wywiadzie dla TVP Sport odpowiada na pytanie, jak to się stało, że zawsze tak bardzo wierzyła w swój sportowy sukces. Wspomniała o pozytywnym nastawieniu do sportu w domu rodzinnym, które później przekuwała w pewność siebie i wiarę we własne możliwości. W tym kontekście nie szczędziła gorzkich słów pod adresem rodaków.

    "Wydaje mi się, że Polacy są bardzo negatywni, lubią krytykować, lubią być pesymistyczni, nie wierzą w pewne rzeczy. Mam znajomych ze Stanów Zjednoczonych, którzy (...) są pozytywnie nastawieni, wierzą w swoje możliwości" - mówi Jackowi Kurowskiemu.

    Gdy była dzieckiem, oglądała sukcesy Adama Małysza w telewizji i się nimi inspirowała. Dużą motywacją była dla niej także kariera Justyny Kowalczyk. Zresztą już od najmłodszych lat była przekonana, że kiedyś zdobędzie medal olimpijski. "Od dziecka miałam wiarę, że tak będzie" - podsumowuje.

    Zobacz również:

    Książę William i księżna Kate w dniu wizyty u reprezentacji w curlingu
    Sportowe życie

    Nagły zwrot akcji z Kate i Williamem. Czegoś takiego nikt się nie spodziewał

    Katarzyna Pociecha
    Katarzyna Pociecha
    Klaudia Zwolińska
    Klaudia ZwolińskaAKPA AKPA
    Młoda sportsmenka w czerwonym dresie z logo sponsorów uśmiecha się i dumnie wskazuje na złoty medal zawieszony na szyi, w tle rozmyte otoczenie na świeżym powietrzu.
    Klaudia Zwolińska ze złotem MŚRafał Oleksiewiczmateriały prasowe
    Kajakarka w kamizelce z numerem startowym pokonuje wodny tor slalomowy, unosząc w geście triumfu wiosło z flagą Polski, twarz wyraża radość i zadowolenie z osiągniętego wyniku
    Klaudia ZwolińskaRafał Oleksiewiczmateriały prasowe
    SVG Luneburg - Aluron CMC Warta Zawiercie. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja