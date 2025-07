"Pam gotuje i zajmuje się ogrodem, co jest bardzo niehollywoodzkie, a Liam to uwielbia" - mówił w rozmowie z "Daily Mail" informator będący w kręgu znajomych Anderson i Neesona. Przez długi czas w mediach oboje unikali tematu związku, ale zdaje się, że oboje przestali się już z tym kryć, co było widać także podczas sesji zdjęciowej na premierze nowej "Nagiej broni".