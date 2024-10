Zrezygnowana Małgorzata Tomaszewska nie wiedziała, co się dzieje. "Nie wiem, czy to był dobry pomysł"

Małgorzata Tomaszewska nie tak dawno temu zapowiedziała, że wraca do treningów. Chciała po ciąży zadbać o formę i sylwetkę, stwierdziła więc, że to czas najwyższy, by wrócić na siłownię oraz na ćwiczenia grupowe. Okazało się, ze to drugie nie było tak dobrym pomysłem, jak sądziła.