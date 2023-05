Zrezygnowała z tenisa w młodym wieku. Zarabia na sprzedawaniu swoich zdjęć

Z oczekiwaniami swego czasu mierzyła się również Angelina Graovac, o której mówiono, że może mieć wielką karierę w tenisie. Reprezentantka Australii jednak nie przebiła się do światowej czołówki. Nie dość, że nie szło jej na kortach, to jeszcze w czasie pandemii COVID-19 musiała podjąć się jakieś pracy, by móc godnie żyć. Co ciekawe, zawodniczka wpadła na nietypowy pomysł, który przyniósł jej znaczne dochody.