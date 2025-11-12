W 2023 roku Anastazja Potapowa z wysoko podniesioną głową paradowała na korcie w koszulce Spartaka Moskwa, co miało stanowić jawne poparcie dla działań Rosji, która nieco ponad rok wcześniej najechała Ukrainę i rozpoczęła trwającą już od ponad trzech lat wojnę.

Potapowa otwarcie popiera działania Rosji. Świątek "zlała ją" dwukrotnie

Rosjanka otwarcie deklarowała poparcie dla reżimu Władimira Putina, a także wyrażała ubolewanie z faktu, że w jej ojczyźnie nie rozgrywa się obecnie żadnych ważnych turniejów tenisowych. Z tego chociażby względu oba jej pojedynki z Igą Świątek miały dodatkowy ładunek emocjonalny.

Polka rozbiła rosyjską skandalistkę w Roland Garros w 2024 roku 6:0, 6:0, a w tym sezonie w Cincinnati bez większych problemów ograła ją 6:1, 6:4. Wówczas Potapowa widywana już była regularnie "w boksie" Tallona Griekspoora.

Rosyjska skandalistka już się z tym nie kryje. Związała sie z rywalem Hurkacza

Od lutego spekulowano, że Rosjanka i Holender się spotykają, choć żadna ze stron oficjalnie nie potwierdziła tych plotek. Potwierdzenie nadeszło jednak niedługo po WTA Finals.

Potapowa już bez skrępowania i krycia się zaczęła coraz częściej pokazywać na Instagramie i TikToku zdjęcia i nagrania z jednym z rywali Huberta Hurkacza, a jej opisy nie pozostawiały pola na domysły - są oni w związku. Spędzili nawet wspólnie wakacje na Malediwach. Wywołało to niemałe poruszenie, w dużej mierze z uwagi na wcześniejsze relacje 24-latki.

1 grudnia 2023 roku Anastazja Potapowa stanęła na ślubnym kobiercu razem z Aleksandrem Szewczenką. Małżeństwo nie przetrwało jednak nawet roku. Już w listopadzie 2024 roku para ogłosiła rozstanie. Powód? Nieznany, choć tenisistka odniosła się do tego za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"Niestety, Aleksander i ja postanowiliśmy się rozstać. Takie jest życie. Ludzie łączą się, ale też rozchodzą. Powody rozwodu chcielibyśmy zachować dla siebie. Uprzejmie proszę o niezadawanie nam zbędnych pytań w tej sprawie i uszanowanie naszej decyzji. Powodzenia w miłości dla wszystkich" - ujawniła swego czasu.

Lorenzo Musetti - Taylor Fritz. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Niektórzy ze złośliwie komentujących zaczęli już rozważania, jak długo tym razem potrwa związek kontrowersyjnej Rosjanki.

Anastazja Potapowa OSCAR J BARROSO AFP

Tallon Griekspoor MATTHIEU MIRVILLE AFP

Anastazja Potapowa awansowała do trzeciej rundy WTA 1000 w Pekinie MENG DINGBO AFP