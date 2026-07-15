Zostawił Rosję, oto jak "nagrodził" go Nawrocki. Tak mu się teraz odpłaca

Przed dwoma laty Władimir Semirunnij zdecydował o opuszczeniu Rosji i osiedleniu się w Polsce, gdzie z sukcesami kontynuuje karierę panczenisty. Dzięki staraniom Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego w zeszłym roku, decyzją prezydenta Karola Nawrockiego, odebrał polski paszport.

To dzięki temu mógł reprezentować biało-czerwone barwy na zimowych igrzyskach olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. Z zawodów przywiózł do domu srebrny medal w biegu na 10 000 metrów.

Niedługo później poinformował, że chciałby wykonać ukłon w stronę Polaków i spolszczyć swoje imię i nazwisko. Sprawy nie zostały jednak jeszcze doprowadzone do końca.

"Na razie jeszcze jest po staremu. Chodzi o formalności, zmianę dokumentów - potrzebuję dłuższej przerwy, żeby się tym zająć. Niedługo będziemy mieli obóz w Tomaszowie Mazowieckim, więc może uda się wreszcie za to zabrać" - opowiada dla WP Sportowych Faktów.

Tak Semirunnij odwdzięcza się za polski paszport

Otwartym przyjęciem w polskie szeregi Semirunnij odpłaca się w najlepszy możliwy sposób - ciężką pracą i wynikami. By nie osiąść na laurach, we wrześniu ma zamiar wziąć udział w kolarskich mistrzostwach kraju.

Kupiłem już nawet rower do jazdy na czas. Trenuję łyżwiarstwo w Inzell, ale mam ze sobą dwa rowery i kombinuję tak, żeby dobrze sobie radzić w obu dyscyplinach.

Od razu obiecuje jedno - pojedzie po medal. "Zawsze myślę o najwyższych celach. Nie ukrywam jednocześnie, że moim głównym sportem pozostaje łyżwiarstwo, więc kolarstwo jest po części zabawą. Jeśli już jednak zdecydowałem się wystartować, na pewno dam z siebie wszystko" - wyjaśnia.

Semirunij zapytany o powrót Rosjan do sportu

Do Semirunnija dotarła wiadomość o tym, że Międzynarodowy Komitet Olimpijski zniósł sankcje wobec rosyjskich sportowców. To oznacza, że wrócą oni do rywalizacji na sportowych arenach. Co na to panczenista?

"Moje zdanie jest takie, że zawodnik nie wybiera sobie kraju, w którym się rodzi. Rosyjscy sportowcy zawsze należeli do jednych z najlepszych, nie tylko w łyżwiarstwie. Z czysto sportowego punktu widzenia, lepiej jest, kiedy startują wszyscy najsilniejsi" - tłumaczy w WP.

Od razu dodaje, że rozumie argumenty drugiej strony i to, że inwazja Rosji na Ukrainę wciąż trwa, a Ukraińcy nie mają równych szans, jeśli chodzi o warunki treningowe. Wie też, że Moskwa może wykorzystywać sport do swoich celów propagandowych.

"Na pewno trudno jest być sportowcem z kraju, który zaatakował i nie być z nim kojarzonym. Z drugiej strony w Rosji są też młodzi zawodnicy w ogólnie niepowiązani z tą władzą. Nie mam w tym temacie wyrobionej opinii, bo, jak już wspomniałem, nie wybieramy, gdzie przychodzimy na świat" - podsumowuje.





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