Zostawił Polskę i nagle wyjechał. To dlatego wybrał USA, "A co z rodziną?"

Nie jest tajemnicą, że w Polsce zakochuje się wiele osób spoza naszego kraju. Skoczkowie narciarscy, zawodnicy MMA, czy nawet kulturyści znajdują nad Wisłą swój drugi dom, znajdując tu miłość, zakładając rodziny i prowadząc działalność. Nie inaczej było w przypadku Roberta Burneiki, który przed laty zyskał popularność jako "Hardkorowy Koksu".

Urodzony na Litwie kulturysta i później także zawodnik MMA, otworzył w naszym kraju siłownię, a także ożenił się z paertnerką Kają, z którą doczekał dwójki dzieci. Związek "Hardkorowego Koksa" nie przetrwał jednak próby czasu, co wywołało lawinę zmian w życiu kulturysty. W tym także zmianę miejsca zamieszkania.

Przez lata mieszkał w Polsce, a teraz wyjechał. Litwin tłumaczy, wybrał USA

Na kanale Burneiki na platformie "YouTube" pojawił się materiał, w którym ten postanowił pochwalić się przeprowadzką do USA, a dokładniej do stolicy stanu Floryda, Miami. Oczywiście postanowił także zdradzić, dlaczego porzucił Polskę.

- No, a co ja tu robię? Słuchajcie, będę mieszkać tutaj, w Miami. Kto nie wie - ja mieszkałem w Stanach 18 lat. 10 lat w Connecticut, East Coast, przy Nowym Jorku od razu, no i później 8 lat mieszkałem w Las Vegas, w Nevadzie. Później oczywiście dużo czasu spędzałem w Polsce, ale teraz wszystkie biznesy w Polsce się kręcą, ale wiecie, jak zimą jest w Polsce... A tutaj w zimie najlepsza pogoda. Zapadła decyzja, żeby się tu przeprowadzić i trochę podziałać - rozpoczął Burneika.

"Hardkowy Koksu" od razu uspokoił swoich sponsorów, wobec których ma zobowiązania, że często, np. raz w miesiącu będzie pojawiał się w Polsce, gdzie wciąż ma swoją siłownię oraz mieszkanie znajdujące się tuż nad nią.

- Zaraz będzie "a gdzie żona? Gdzie dzieciaki?!". Słuchajcie, ja się rozstałem już pół roku temu. Oczywiście dzieciaki cały czas odwiedzam, do Polski co miesiąc tak naprawdę będę latał - kontynuował tłumacząc, że z Miami do Polski leci 12 godzin, a wraca 10.

Ze względu na fakt, że obecnie Burneika jest singlem, postanowił wynając niewielki apartament pomimo tego, że jego dom w Polsce ma powierzchnię ok. 300 m2. Do tego Burneika posiada także nieruchomości w Batumi, a Gruzji. W czasie swojej kariery stoczył 4 walki w MMA - dwukrotnie w federacji MMA Attack oraz w KSW i HIGH League.

Kaja Kędzierska i Robert Burneika Artur Zawadzki Reporter

