Żony milionerów w domu u Anny Lewandowskiej. Istne szaleństwo

Anna Lewandowska od lat jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych kobiet w polskim sporcie i biznesie. Zanim stała się odnoszącą sukcesy przedsiębiorczynią, zapisała się w historii jako wybitna karateczka - wielokrotna medalistka mistrzostw świata, Europy i Polski. Po zakończeniu kariery sportowej z powodzeniem przeniosła swoją determinację na grunt biznesowy. Dziś prowadzi prężnie działające marki związane ze zdrowym stylem życia, dietetyką i fitnessem, a jej projekty cieszą się ogromnym zainteresowaniem zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Choć jej codzienność wypełniają liczne obowiązki zawodowe, podróże i życie na dwa kraje - Polskę i Hiszpanię - w okresie świąteczno-noworocznym Anna Lewandowska stara się wyhamować. Ten czas traktuje wyjątkowo, skupiając się na bliskości, rodzinie i celebracji drobnych chwil, które w ciągu roku często umykają w natłoku spraw.

Huczne przyjęcie u Anny Lewandowskiej. Tak bawiła się z przyjaciółkami

Żona Roberta Lewandowskiego od lat pielęgnuje swoje świąteczne tradycje. W Wigilię regularnie publikuje urocze zdjęcia z córkami na tle choinki, pokazując, jak ważna jest dla niej rodzinna atmosfera. Równie istotnym elementem grudnia jest coroczna impreza z przyjaciółkami, podczas której wspólnie pieką pierniczki, rozmawiają i po prostu dobrze się bawią. To wydarzenie stało się już niemal kultowe w jej mediach społecznościowych.

Tak było również w tym roku. Anna Lewandowska, tuż po przyjeździe do Warszawy, zaprosiła znane koleżanki na przedświąteczną celebrację. Na "słynne" już pieczenie pierniczków przybyły m.in. stałe bywalczynie spotkań: Paulina Krupińska-Karpiel, Zofia Zborowska-Wrona i Zofia Ślotała-Haidar. Na zdjęciach i nagraniach, które pojawiły się na Instagramie "Lewej", można było dostrzec także Magdalenę Pieczonkę, Katarzynę Borkowską, Małgorzatę Bachledę-Curuś oraz Aleksandrę Marchewkę.

Anna Lewandowska zorganizowała pieczenie pierniczków z przyjaciółkami

Anna Lewandowska zorganizowała pieczenie pierniczków z przyjaciółkami

Z relacji wynika, że nie zabrakło wygłupów, śmiechu i wspólnych zdjęć. Panie w rogach renifera pozowały do fotek, nagrywały humorystyczne filmiki i tańczyły w rytm muzyki. Anna opublikowała grupową rolkę, na której każda z uczestniczek trzymała zabawny atrybut. "Kiedy spotykasz się ze swoimi dziewczynami na tradycyjne pieczenie pierników" - podpisała wideo, na którym sama wymachiwała… szpilkami.

Anna Lewandowska

Anna Lewandowska

Anna Lewandowska