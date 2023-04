Sekrety żywieniowe Andrzeja Gołoty

Jednak sam post może i przeszedłby bez większego echa, lecz Mariola Gołota stawia na bezpośrednią komunikację z obserwatorami i stara się odpisać na większość pytań, które zadają. A te nie zawsze dotyczą spraw sportowych czy wizerunkowych, ale zdarzą się także pytania o życie prywatne. Bez dwóch zdań za takie można uznać to o dietę emerytowanego sportowca.

Andrzej Gołota, ze względu na odwieszenie rękawic już jakiś czas temu, nie musi przestrzegać rygorystycznego jadłospisu czy liczenia kalorii. Stąd pytanie i ulubione danie, które zadała jedna z obserwatorek, musiało zaciekawić wiele osób. Co najbardziej smakuje polskiemu mistrzowi? Karkówka? Golonka? A może klasyczne polskie pierogi? Odpowiedź Marioli Gołoty była jednoznaczna — filet mignon, medium well .

Co to jest filet mignon?

Mimo że nazwa filet mignon może być lekko tajemnicza, w rzeczywistości jest to stek z polędwicy wołowej. Nazwa pochodzi z kuchni francuskiej, a taka pozycja powinna znaleźć się w menu każdej współczesnej restauracji. Filet mignon wycinany jest ze środkowej części polędwicy, co gwarantuje nie tylko najlepszy jej smak, ale także wysoką cenę. Z kolei medium well oznacza po prostu rodzaj wysmażenia. Andrzejowi Gołocie najbardziej smakuje przedostatni w skali wypieczenia.