Żona Wilfredo Leona potwierdziła krążące doniesienia. "Inny człowiek"

Najlepsi siatkarze na świecie, a do tego grona bez dwóch zdań zalicza się również Wilfredo Leon, muszą radzić sobie na co dzień z olbrzymią presją, która może ich przygniatać. Dlatego gwiazdor reprezentacji Polski znalazł sobie hobby, które pomaga mu zachować balans. I jak potwierdziła, Wilfredo Leon wraca do domu jako "inny człowiek".

Podczas trwającego sezonu, a zwłaszcza sezonu reprezentacyjnego, polscy siatkarze nie mają zbyt wiele czasu dla siebie i swoich rodzin, w całości oddając się pracy, treningom i meczom. W ich życiu ważne jest więc, aby znaleźć zajęcie, które pozwoli im chociaż na chwilę uciec od obowiązków zawodowych.

Wilfredo Leon już dawno odnalazł takie zajęcie, które pozwala mu nie tylko odciąć się od otaczającego świata, zgiełku, problemów i stresu, ale przy okazji wraca do domu kompletnie odmieniony, o czym ochoczo przez laty opowiadała jego małżonka Małgorzata.

Żona Wilfredo Leona ujawniła po latach. Taki jest na co dzień, to go odmieniło

Chodzi oczywiście o łowienie ryb, które towarzyszy gwiazdorowi biało-czerwonych jeszcze od czasów, zanim przeprowadził się do Polski.

- Kiedy chce się zupełnie odciąć - od wszystkich, od całego świata - to wybiera wędkę i wyjazd nad jezioro. Bardzo lubi łowić ryby. To jeszcze z czasów kubański hobby, które miał i pomaga to mu się wyciszyć, zrelaksować. Wraca jako inny człowiek - tłumaczyła w wywiadzie dla "WP Sportowe Fakty" w 2021 roku Małgorzata Gronkowska-Leon.

Tym samym małżonka polskiego siatkarza potwierdziła doniesienia mówiące o tym, że łowienie ryb pomaga się wyciszyć wędkarzom, którzy potrzebują ucieczki od zgiełku i trudów codzienności.

Sam zainteresowany opowiadał później w rozmowie z "Super Expressem" przekonywał, że pasję do łowienia ryb, którą zaszczepił w nim dziadek, czuje się po pierwszej złapaniem rybie.

Wędkarstwo odgrywa tak wielką rolę w jego życiu, że Leon ma już plany związane z wyjazdem w rodzinne strony, żeby zapolować na szczególny okaz.

- Moim największym wędkarskim marzeniem jest złowienie marlina. Ale to chyba dopiero po zakończeniu kariery reprezentacyjnej, kiedy będę miał więcej czasu. Bo trzeba się wybrać aż na Karaiby - zdradził "Super Expressowi".

Być może wybierze się z nim inny z reprezentantów Polski, Łukasz Kaczmarek, który również potrafi spędzać godziny nad wodą, w oczekiwaniu na ruch spławika.

