Żona Wilfredo Leona pochwaliła się światu. Kolejny powód do świętowania

Reprezentacja Polski tegoroczną siatkarską Ligę Narodów rozpoczęła od dwóch zwycięstw i dwóch porażek w Chinach, "Biało-Czerwoni" przed szansą na poprawienie tego bilansu staną w Gliwicach, gdzie rozegrają cztery kolejne spotkania. Nikola Grbić tym razem będzie miał do dyspozycji 18 siatkarzy, serbski selekcjoner już wcześniej deklarował bowiem, że być może skorzysta z regulaminu rozgrywek i będzie dokonywał korekt w 14-osobowej kadrze meczowej.

Do kadry wracają m.in. nieobecni w Linyi Artur Szalpuk, Marcin Komenda czy Jakub Popiwczak. Dość nieoczekiwanie serbski szkoleniowiec będzie miał do dyspozycji także Wilfredo Leona. Nieoczekiwanie, bo przyjmujący Bogdanki LUK Lublin późno dołączył do zgrupowania kadry i wydawało się, że tak jak Kamila Semeniuka i Tomasza Fornala, zabraknie go w Gliwicach.

Urodzony na Kubie zawodnik jednak został włączony do składu i być może zagra przed polską publicznością. Sam w rozmowie z Interią tłumaczył niedawno, że nie oczekiwał od trenera, iż ten pozwoli mu na dłuższe wolne po sezonie klubowym.

"Miałem miesiąc wolnego, haha. Niektórzy są zdenerwowani, że nie dostali tygodnia czy dwóch więcej. U mnie wszystko poszło bardzo dobrze, zobaczymy, jak będzie reagować ciało w trakcie najbliższych rozgrywek" - wyjaśnił.

Wilfredo Leon i jego żona Małgorzata świętują. Ale jeszcze nie wspólnie

Początek pierwszego meczu Polaków w Gliwicach (zmierzą się z Belgami) zaplanowano na godz. 20 w środę 24 czerwca. Tego samego dnia przed 8 rano komunikat na Instagramie nadała żona Wilfredo Leona. Małgorzata zdradziła, że właśnie dzisiaj para świętuje okrągłą rocznicę ślubu.

10 lat

Małgorzata do wpisu dorzuciła dwa zdjęcia, jedno sprzed 10 lat z sesji ślubnej, drugie zrobione niedawno. Para świętowanie prawdopodobnie musi jednak odłożyć w czasie, Wilfredo bowiem jest zgłoszony do turnieju w Gliwicach, a ten zakończy się dopiero w najbliższą niedzielę. Przegląd Sportowy Onet w środę poinformował jednak, że 32-latek nie zagra w dwóch pierwszych meczach (z Belgią i Turcją), do kadry zostanie włączony w piątek.

Po tych zmaganiach polscy siatkarze dostaną krótkie wolne na regenerację przed przygotowaniami do kolejnego turnieju, niewykluczone więc, że wtedy gwiazdor Bogdanki LUK Lublin będzie mógł świętować rocznicę ślubu.

Wpis opublikowany przez Małgorzatę Leon margareleonor ESP/Instagram

Powodów do radości w rodzinie Wilfredo Leona zresztą ostatnio nie brakuje, w maju na świat przyszło bowiem czwarte dziecko 32-latka, Eleonora. Siatkarz podczas spotkania z dziennikarzami na zgrupowaniu kadry tłumaczył, że ciężko jest wracać do reprezentacji ze świadomością, że w domu zostaje żona z czwórką dzieci.

"Nie jest łatwo ani mi, ani żonie. Przed nią teraz ciężka praca, bo ja jestem w domu tylko na weekendy, a przez resztę czasu jestem tutaj. Jakoś wytrzymamy, zobaczymy jak długo. I czy nie będzie awaryjnych sytuacji. Ale mam nadzieję, że będzie dobrze. Teściowa mocno pomaga, wcześniej pomagali też moi rodzice, kiedy byli na miejscu" - opowiadał.





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