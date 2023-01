Żona Szymona Marciniaka zachwyciła na Gali Mistrzów Sportu. Co za kreacja!

Gala Mistrzów Sportu organizowana przez telewizję Polsat oraz "Przegląd Sportowy" co roku gości największe gwiazdy świata sportu, które reprezentują nasz kraj na arenach międzynarodowych. Sport to jednak nie tylko rywalizujący ze sobą zawodnicy, ale również kibice, sztaby szkoleniowe, sponsorzy oraz sędziowie .

W 2022 roku o tym, jak ważną rolę odgrywają osoby, których na co dzień nie zauważamy w sporcie mogliśmy przekonać się, gdy podczas piłkarskich mistrzostw świata w Katarze doceniono polskich arbitrów. Szymon Marciniak poprowadził bowiem finał mundialu, a podczas tak ważnego spotkania towarzyszyli mu Tomasz Listkiewicz, Paweł Sokolnicki oraz Tomasz Kwiatkowski . Jak się okazało, ciężką pracę sędziów doceniono także podczas tegorocznej gali w Warszawie. W ręce Marciniaka i spółki powędrowały statuetki w kategorii "Superosiągnięcie Roku" .

Szymon Marciniak z żoną na Gali Mistrzów Sportu

42-latek na Gali Mistrzów Sportu nie pojawił się sam. Podczas imprezy towarzyszyła mu bowiem kobieta, która wspierała go przez ostatnie lata - jego małżonka, Magdalena. Kobieta na co dzień stroni od blasku fleszy, tym razem zrobiła jednak wyjątek. Para wspólnie pojawiła się na ściance, gdzie pozowała do zdjęć. Ukochana polskiego arbitra od razu przyciągnęła uwagę. Postawiła tego wieczoru czarną sukienkę z satynową górą i tiulowym dołem. Marciniak z kolei zaprezentował się w klasycznym garniturze.