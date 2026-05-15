Bez wątpienia Dariusza Szpakowskiego można uznać za legendę polskiego komentarza sportowego. Od wielu lat jest związany z Telewizją Polską, dla której komentował najważniejsze mecze piłkarskie reprezentacji Polski oraz wydarzenia na letnich i zimowych igrzyskach olimpijskich. Łącznie kibice jego głos słyszeli aż podczas dwunastu mundiali.

W tym roku wielu kibiców ze smutkiem przyjęło jednak informację, że Dariusz Szpakowski nie skomentuje meczów piłkarskich MŚ w USA, Meksyku i Kanadzie. Sam zainteresowany dostał tak dużo wiadomości, że aż publicznie zwrócił się do fanów.

Wytłumaczył im, że nie lubi zmieniać swojego zdania, a już cztery lata temu - po finale mundialu w Katarze - zdecydował, że były to jego ostatnie mistrzostwa świata w roli komentatora. Szpakowski będzie jednak zasiadał w studio TVP podczas najbliższych MŚ, więc nie jest też tak, że zupełnie zniknie z ekranu telewizji publicznej.

Są razem od 34 lat. Taka jest między nimi różnica wieku

Na miesiąc przed mundialem legenda polskiego komentarza sportowego obchodzi wyjątkowy dzień. W piątek 15 maja Dariusz Szpakowski świętuje swoje 75. urodziny. Z pewnością jedną z pierwszych osób, które złożyła dziennikarzowi życzenia jest jego żona, słynna aktorka, Grażyna Strachota.

Para wzięła ślub 34 lata temu, w 1992 roku. Mają dwie córki: Julię oraz Gabrielę. Co ciekawe, małżeństwo dzieli spora różnica wieku. Dariusz Szpakowski jest starszy od swojej żony o 10 lat.

Ciekawa jest także historia ich miłości. Poznali się przypadkowo... na stoku narciarskim. Po wspólnym "szusowaniu" na nartach zjedli razem kolację. - Od razu zakochałam się w Darku na śmierć i życie - podkreślała w wywiadach Strachota.

Dariusz Szpakowski nie kończy współpracy z TVP AKPA

Grażyna Strachota i Dariusz Szpakowski. TRICOLORS/EAST NEWS /East News East News

Grażyna Strachota i Dariusz Szpakowski Wojciech Olkuśnik East News

Katarzyna Wenerska: Gra z najlepszymi drużynami na świecie jest dla nas plusem Polsat Sport