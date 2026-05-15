Żona Szpakowskiego jest słynną aktorką. Dzieli ich spora różnica wieku

Dariusza Szpakowskiego nie trzeba przedstawiać kibicom polskiego sportu. Od wielu lat jego komentarz towarzyszy fanom podczas najważniejszych wydarzeń sportowych, nie tylko tych piłkarskich. Prywatnie komentator jest mężem znanej aktorki Grażyny Strachoty. Ich miłość zaczęła się od przypadkowego spotkania, a parę dzieli spora różnica wieku.

Bez wątpienia Dariusza Szpakowskiego można uznać za legendę polskiego komentarza sportowego. Od wielu lat jest związany z Telewizją Polską, dla której komentował najważniejsze mecze piłkarskie reprezentacji Polski oraz wydarzenia na letnich i zimowych igrzyskach olimpijskich. Łącznie kibice jego głos słyszeli aż podczas dwunastu mundiali.

W tym roku wielu kibiców ze smutkiem przyjęło jednak informację, że Dariusz Szpakowski nie skomentuje meczów piłkarskich MŚ w USA, Meksyku i Kanadzie. Sam zainteresowany dostał tak dużo wiadomości, że aż publicznie zwrócił się do fanów.

Wytłumaczył im, że nie lubi zmieniać swojego zdania, a już cztery lata temu - po finale mundialu w Katarze - zdecydował, że były to jego ostatnie mistrzostwa świata w roli komentatora. Szpakowski będzie jednak zasiadał w studio TVP podczas najbliższych MŚ, więc nie jest też tak, że zupełnie zniknie z ekranu telewizji publicznej.

Są razem od 34 lat. Taka jest między nimi różnica wieku

Na miesiąc przed mundialem legenda polskiego komentarza sportowego obchodzi wyjątkowy dzień. W piątek 15 maja Dariusz Szpakowski świętuje swoje 75. urodziny. Z pewnością jedną z pierwszych osób, które złożyła dziennikarzowi życzenia jest jego żona, słynna aktorka, Grażyna Strachota.

Para wzięła ślub 34 lata temu, w 1992 roku. Mają dwie córki: Julię oraz Gabrielę. Co ciekawe, małżeństwo dzieli spora różnica wieku. Dariusz Szpakowski jest starszy od swojej żony o 10 lat.

Ciekawa jest także historia ich miłości. Poznali się przypadkowo... na stoku narciarskim. Po wspólnym "szusowaniu" na nartach zjedli razem kolację. - Od razu zakochałam się w Darku na śmierć i życie - podkreślała w wywiadach Strachota.

