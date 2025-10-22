Żona Szczęsnego zachwyciła z "TzG". Po latach zdobyła się na wyznanie

W świecie sportu nie ma chyba osoby, która nie znałaby Mariny Łuczenko-Szczęsnej. Małżonka Wojciecha Szczęsnego - warto zaznaczyć - swoją rozpoznawalność w świecie show-biznesu zawdzięcza jednak nie tylko sławnemu mężowi. Ona sama odnosi dziś imponujące sukcesy zawodowe, a karierę rozpoczynała jeszcze jako dziecko. Już w młodym wieku Marina zaczęła pokazywać talent muzyczny - ukończyła szkołę muzyczną I stopnia, brała udział w licznych konkursach piosenki dziecięcej i młodzieżowej. W 2004 roku zagrała główną rolę żeńską w musicalu "Romeo i Julia" w Teatrze Studio Buffo. Przełomowe dla jej kariery okazały się lata 2010-2011, kiedy to ukazał się jej debiutancki singiel "Glam Pop" oraz album "Hard Beat" (2011).

Marina Łuczenko-Szczęsna walczyła o Kryształową Kulę z Mariuszem Pudzianowskim w "Tańcu z Gwiazdami"

Zanim jednak światło dzienne ujrzał pierwszy album studyjny Mariny, artystka otrzymała ofertę, o której marzą tysiące celebrytów. Zaproponowano jej bowiem występ w siódmej edycji programu "Taniec z Gwiazdami". Nad decyzją żona Wojciecha Szczęsnego nie zastanawiała się długo - przyjęła propozycję, a w show wystąpiła u boku Michała Uryniuka. To właśnie uczestnictwo w popularnym show rozrywkowym otworzyło Marinie drzwi do wymarzonej kariery. I choć ostatecznie po Kryształową Kulę nie sięgnęła - zajęła 10. miejsce, a lepszy od niej był m.in. Mariusz Pudzianowski, który ostatecznie zajął drugie miejsce - Łuczenko-Szczęsna z uśmiechem wspomina tamte czasy.

"To była wspaniała przygoda. Otworzyła drzwi do kolejnych etapów kariery. (...) Myślę, że kiedyś mogłabym powtórzyć tę przygodę, bo wtedy jeszcze nie byłam świadoma. Teraz więcej doceniam tego, co się dzieje wokół mnie" - wyjawiła niedawno w rozmowie z "Plotkiem".

Marina Łuczenko-Szczęsna w "Tańcu z Gwiazdami" Pawel Kibitlewski/REPORTER East News

Nie tak dawno przy okazji premiery dokumentu o Wojciechu Szczęsnym o ewentualny udział w "Tańcu z Gwiazdami" zapytany został także małżonek Mariny. Golkiper FC Barcelona nie powstrzymał się od żartobliwych komentarzy i dał do zrozumienia, żeraczej nie da się namówić na występ w programie. Gdyby jednak Wojciech zdecydował się do udział, miałby on swego rodzaju przewagę nad pozostałymi uczestnikami - w młodości trenował bowiem taniec towarzyski.

