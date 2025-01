Żona Szczęsnego w dramatycznej sytuacji. Wyznała, co stało się w studio Lewandowskiej

Marina Łuczenko już jakiś czas temu wróciła do intensywnych ćwiczeń. Zapowiedziała, że po urodzeniu Noelki, skupi się przede wszystkim na powrocie do formy. Stała się znów stałą bywalczynią siłowni i zaczęła chodzić na zajęcia fitness do Edan Studios należącego do Anny Lewandowskiej. Na jednym z treningów doszło jednak do dramatycznego zdarzenia. Żona Wojciecha Szczęsnego ujawniła to w mediach społecznościowych.