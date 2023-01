Żona Szczęsnego przeszła metamorfozę? Zdjęcia nie pozostawiają wątpliwości

Siedzę sobie właśnie na kanapie w Turynie, w starym poplamionym dresie i wyskoczyło mi to zdjęcie z mojego jednego z ostatnich wyjść … i tak sobie myślę, ale ładnie wyglądałam. Piękny look, chyba mój ulubiony minionego roku. Nie wstawiłam z niego żadnego zdjęcia to sobie teraz wstawie, a co

~ napisała w sieci.