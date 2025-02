Poniedziałkowe starcie z Rayo Vallecano piłkarze FC Barcelona zapamiętają na długo. To właśnie tego wieczoru "Blaugrana" zaliczyła kolejny triumf w sezonie, który pozwolił katalońskiemu zespołowi awansować na pozycję lidera hiszpańskiej ekstraklasy. Decydującą bramkę zdobył Robert Lewandowski , którego z trybun dopingowała jego małżonka Anna . Na wsparcie liczyć mógł także drugi polski piłkarz z Barcelony, Wojciech Szczęsny . Na meczu pojawiła się bowiem jego żona Marina Łuczenko-Szczęsna, której towarzyszył wyjątkowy gość.

Wojciech Szczęsny na debiut w barwach FC Barcelona musiał długo czekać, jednak kiedy ostatecznie wszedł na boisko w trykocie "Dumy Katalonii", od tamtego czasu stał się kluczowym zawodnikiem w swoim zespole. Na co dzień w piłkarskich podbojach w Hiszpanii golkipera wspiera ukochana, jednak podczas ostatniego meczu 34-latek mógł liczyć na jeszcze większe wsparcie.

Wyjątkowe fanki z Polski przyniosły szczęście Robertowi Lewandowskiemu i Wojciechowi Szczęsnemu. Obaj panowie na murawie tego wieczoru zaprezentowali się bez zarzutu i ostatecznie przyczynili się do triumfu FC Barcelona. Ekipa z Katalonii pokonała Rayo Vallecano 1:0. Dzięki tej wygranej "Blaugrana" ma na swoim koncie tyle samo punktów w tabeli La Liga co Real Madryt. Lepsze statystyki ekipy Hansiego Flicka sprawiają jednak, że do właśnie FC Barcelona jest obecnie liderem tamtejszej ligi.