Żona Stocha znów w akcji. A do tego jeszcze ta naklejka. Konkretny przekaz

Kamil Stoch był pierwszym skoczkiem, który publicznie zabrał głos w sprawie wojny i apelował o pokój na świecie. Przed kwalifikacjami poprzedzającymi ostatni konkurs indywidualny w Lahti w sezonie 2021/22, trzykrotny mistrz olimpijski pokazał do kamery narty, na których widniał napis " Stop wojnie, lepiej walczcie w sporcie ". Jak sam przyznał, ten gest kosztował go nerwów.

"Wydaje mi się, że na początku Polacy tłumnie ruszyli do pomocy, ale z czasem przeszli nad tym wszystkim do porządku dziennego. I to jest zrozumiałe. Od czasu do czasu dobrze jest jednak uświadomić nasze społeczeństwo, że wciąż można zrobić coś dobrego" - mówiła żona podopiecznego Thomasa Thurnbichlera w rozmowie z Interią Sport.