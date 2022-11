Żona Stocha znikła z sieci, powraca z czymś takim! "Rok spełniania marzeń"

Ewa Bilan-Stoch była ostatnio mniej aktywa w sieci. Co prawda raz na jakiś czas opublikowała fotografię czy krótkie wideo, ale trudno powiedzieć mówić tu o regularności. Teraz powróciła do sieci i przygotowała dla swoich obserwatorów coś wyjątkowego - ciekawą relację z wycieczki do Laponii. W jednym z udostępnionych materiałów przekazała pewną wiadomość. "To rok spełniania marzeń z dzieciństwa, a jeszcze został cały grudzień" - napisała.